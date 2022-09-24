В Якутске прошел авторитетный конкурс профессионалов «Строймастер-2022»

В городе Якутске 22 и 23 сентября 2022 г. состоялся один из самых авторитетных и престижных конкурсов профессионального мастерства «Строймастер — 2022». Мероприятие направлено не только на определение профессионального уровня участников и выявление лучших специалистов строительной отрасли, но и на популяризацию строительных специальностей, мотивацию специалистов на постоянный профессиональный рост и повышение квалификации.

Организатором мероприятия является ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Конкурс проводился среди работников и членов саморегулируемых организаций по Дальневосточному федеральному округу на территории Республики Саха (Якутия) на базе ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» в номинациях: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». В нем приняли участие лучшие каменщики, штукатуры и монтажники каркасно-обшивных конструкций из Якутска, Владивостока и Хабаровска. Победители окружного этапа конкурса «Строймастер» становятся участниками Всероссийского этапа конкурса, который пройдет в рамках II Международного строительного чемпионата в г. Казань с 5 по 8 октября 2022 г.

Профессионалы своего дела встретились на площадках ведущего застройщика Республики Саха (Якутия) ООО «Адгезия» и ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум». В качестве судей выступили специалисты ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и эксперты ООО «Центр оценки квалификации в Республике Саха (Якутия)», ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ», ООО «Адгезия».

Координатор ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Дальневосточному федеральному округу, генеральный директор ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ отметил, что в соответствии с распоряжением правительства России нацобъединение ежегодно организует и проводит национальный конкурс профмастерства «Строймастер». Это одно из приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ, задача которого – популяризация рабочих строительных специальностей и оказание помощи молодому поколению в выборе профессии. В своем обращении он также поприветствовал участников конкурса и обозначил, что конкурсы профмастерства повышают престиж строительных профессий, помогают решать проблему дефицита кадров, а также «продемонстрировать высокое мастерство наиболее опытных специалистов, раскрыть потенциал молодых работников и поощрить их стремление к повышению квалификации».

Также, на открытии конкурса выступил с приветственным словом Евгений Попов, заместитель директора по учебно–производственной работе ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».

Согласно положению конкурса, сначала состоялся теоретический этап конкурса, а затем практический этап, на котором конкурсанты показали свое мастерство по выполнению работы не просто качественно, а с соблюдением требуемых нормативов и регламентов. А это требует от конкурсантов большого практического мастерства. Для участия конкурсанты были обеспечены спецодеждой, строительными материалами и необходимыми инструментами.

Конкурс «Строймастер» важен и для экспертов, которые получают представление об уровне специалистов квалификации в Дальнем Востоке.

«9 лет назад мы начали проводить первые конкурсы и те, кто участвовал тогда, давно и успешно работают в ведущих строительных компаниях. Всем успехов и стремления к победе!», – сказала заместитель генерального директора ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Галина Михайловна Луковникова.

Компетентное жюри оценило работы конкурсантов, выставило баллы по строгой системе оценок и подвело итоги двух этапов конкурса.

В номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций – 2022» I место жюри присудило Дубинец Борису Евгеньевичу плотнику ООО «Домострой», г. Владивосток,IIместо занял Каратаев Михаил Васильевич монтажник ООО «Адгезия», г. Якутск.

В номинации «Лучший штукатур – 2022» I место досталось специалисту Попову Алексею Федоровичу отделочнику ООО «Прометей», г. Якутск, II место – Цоколенко Жанне Вячеславовне маляру ООО «Домострой», г. Владивосток.

В номинации «Лучший каменщик – 2022» Iместо занял Буньков Андрей Олегович каменщик 4 разряда ООО «Ваятель», г. Хабаровск, II место получил Трефилов Константин Романович директор ИП Трефилов К.Р., г.Якутск, III место – Иванов Валерий Валерьевич мастер-прораб ООО «Домострой», г. Владивосток.

По итогам ранее проведенного конкурса для ИТР, которое состоялось 12-13 сентября, было принято решение, о проведении торжественного награждения обоих конкурсов. В номинации «Лучший прораб – 2022» I место занял Семенов Владислав Владимирович мастер ООО «Адгезия», г. Якутск. В номинации «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве – 2022» удостоен Полятинский Александр Дмитриевич ФКП Аэропорты Севера, г. Якутск.

На торжественной церемонии награждения были вручены денежные премии, медали и кубки победителям конкурса.

В рамках проведения конкурса «Строймастер» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Республики Саха (Якутия)».

Предметом настоящего соглашения, является поиск новых форм работы с гражданами ищущим работу, а также помощь в подборе квалифицированных работников по запросу работодателей.

«Наша основная задача – это повышение престижа трудовых профессий, чтобы привлечь молодых специалистов работать в строительной сфере в рамках исполнения персональных поручений главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Создаются новые рабочие места, и производится достойная оплата труда в строительстве. И нам необходимо, сегодня ускорить темпы подготовки местных кадров с гарантированным трудоустройством.

С целью масштабирования нашего проекта Госкомитета занятости населения Республики Саха (Якутия), передвижного учебно-строительного комбината «Пуск», мы решили объединить свои усилия по данному направлению работы: профессиональное обучение безработных и незанятых молодых граждан рабочим профессиям строительной отрасли и проведение профориентационной работы среди старшеклассников.

Данный проект сейчас реализуется Горном, Усть-Алданском и Амгинского районе нашей Республики» — подчеркнула директор Центра занятости населения Республики Саха (Якутия) Роза Олесова.

Рабочие специальности всегда востребованы. Каждый год строятся новые объекты – дома, детские сады, большие современные школы. В создании будущего – участвуют настоящие профессионалы, ведь ни один проект невозможно реализовать без их мастерства и таланта. Дальний Восток на протяжении последних лет развивается, в строительную отрасль инвестируются достаточно серьезные средства, количество объектов растет. И на каждом новом объекте нужны люди, профессионалы. Поэтому очень важно развивать строительные специальности!