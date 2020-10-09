В Якутске пропали два ребенка

К сожалению, иногда случаются ситуации, когда пропадают наши близкие или знакомые люди. Их сотовые не отвечают в течение долгого времени, и никто не знает, где они находятся. Тут на помощь приходят сотрудники полиции, которые круглосуточно работают для того, чтобы установить место нахождения пропавшего человека. Особую тревогу у полиции вызывает розыск без вести пропавших детей и подростков. Оказавшись в такой ситуации, дети могут стать жертвами преступлений. Но зачастую подростки покидают места жительства и учебы, не осознавая, что на их розыск задействуются значительные силы и средства.

Сотрудниками полиции было установлено местонахождения 4 граждан, двое из которых несовершеннолетние.

Так, в Якутске дежурную часть обратились родители 11-летнего мальчика. Без вести пропавший был найден на следующий день. Оказалось, мальчик все это время находился у своих друзей. Схожая ситуация произошла и с 15-летним подростком в столице Якутии. Местонахождение подростка установили в тот же день.

Заставил поволноваться своих родных и 30-летний житель Якутска. В дежурную часть обратились обеспокоенные родственники. На третий день местонахождение мужчины было установлено.

В Нюрбинском районе в полицию обратились обеспокоенные родные 85-летнего пенсионера. В поисках был задействован весь личный состав полиции, также к розыску подключились спасатели. Местонахождение пожилого мужчины установили в течение суток. Спасатели обнаружили пенсионера у реки.