В Якутске пропали девочки-подростки

5 сентября т.г. около 7.00 ч. утра ушла с адреса Билибина 19/3 несовершеннолетняя Ноговицына Сайыына Александровна, 08.06.2002 г.р.

Приметы: саха, на вид 15-16 лет, рост 154-158 см., средней полноты, волосы черные прямые до середины спины, глаза карие.

Была одета: ветровка серо-черная, черная футболка с надписью «Supreme», джинсы темно-синего цвета сверху и снизу на резинке, кроссовки бордового цвета с белой подошвой. При себе имеет рюкзак черного цвета с надписью «Supreme».

Возможное местонахождение: ТЦ «Туймаада», «ЦУМ», «Проспект», кинотеатры «Синема-центр», «Лена», «Центральный», район ул.Ярославского, Палладиум, «Гик-кафе», район 17 квартала.

При наличии какой-либо информации просьба сообщить по телефонам:

02, 43-11-01, 43-13-15 или в дежурную часть ОП №1 МУ МВД России «Якутское».

17 сентября т.г. около 16.00 ч. ушла из дома по ул.Лермонтова 42 кв.63 несовершеннолетняя Коробенкова Мария Васильевна, 12.07.2003 г.р., ученица 10 класса МОБУ «Центр образования». С 2016 г. за самовольные уходы из дома состоит на учете в ЯРПНД.

Приметы: славянской внешности, рост около 160 см., на вид 15-16 лет, плотного телосложения, волосы прямые крашеные в темный тон, глаза карие.

Была одета: куртка черного цвета, кофта серого цвета, штаны спортивные черного цвета, кроссовки черного цвета с белыми вставками.

Возможные места появления: Район Сайсар, район ул.Лермонтова 138, ТЦ «Айсберг», ТЦ «Вавилон», район улицы Стадухина, ТРК «Туймаада», мкр.Борисовка-1, район Залога.

При наличии какой-либо информации просьба сообщить по телефонам:

02, 35-25-65, или в дежурную часть ОП №2 МУ МВД России «Якутское».

Обе девушки ранее неоднократно уходили из дома. Состоят на профилактическом учете ПДН г.Якутска.