В Якутске пропала женщина. Предположительно, ее увезли на машине

Дочь Оксаны Варламовой распространила информацию о пропаже матери.

Женщина шла пешком из мкр Борисовка-2 до улицы Кузьмина. В час ночи она позвонила дочери и сообщила, что ее насильно увозят на автомашине.

Пропавшей 36 лет, рост 154 см. Худощавого телосложения, волосы черные, ниже плеч. Была одета в пуховик с капюшоном, леггинсы, угги. Вся одежда черного цвета.

Дочь Оксаны говорит, что они с мамой живут вдвоем. Предполагает, что такси мама не заказала, потому что ей не так далеко идти до дома. Девочка просит всех, кто располагает информацией, позвонить ей по номеру 89681536670.

В МУ МВД России «Якутское» сообщили, что ведется проверка по поступившему на «02» сообщению.