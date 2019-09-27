В Якутске пропала студентка

25 сентября 2019 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя Ситникова Анна Витальевна, 08.06.2002г.р. уроженка города Якутска, студентка 2 курса Якутского колледжа технологии и дизайна.

Ранее неоднократно уходила, состоит на учете в ПДН ОП 4 МУ МВД России «Якутское».

Приметы: Рост: 165-170 см., на вид 17 лет, русской национальности, среднего телосложения, волосы прямые вьющиеся до плеч, светлого цвета. Была одета куртка спортивная толстая синего цвета на спине с вышивкой разноцветной в виде цветка, спортивные штаны с лампасами синего цвета, черные кроссовки «Nike», с собой имеет сумку черную с тетрадями.

Возможные места появления: район ГРЭС, ул. Ф.Попова- Хабарова, центр города, и может выехать в Мегино-Кангаласский район с. Нижний Бестях.

В случае обнаружения сообщить по телефону: 02, 42-17-17, 45-42-57.