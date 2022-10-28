В Якутске пропала 9-летняя девочка

Была одета в розовую курточку, бордовые ватники, розовые дутики. Вышла играть по адресу Ильменская, 21 и до сих пор не дает о себе знать, сообщает тгк @yakutia_kp

Тех, кто обладает информацией, просят сообщить по номеру: 89241791666

Дополнительная информация появилась на тгк КримЯкутия

28.10.2022 в 16:30 с Ильменской, 21, кв. 110 ушла гулять и не вернулась Соловьева Кристина Федоровна 2013 года рождения, саха, рост 110 см, стс, шапка вязаная бордовая с рисунком БЕМБИ ( олененок), куртка розовая с капюшоном без меха, ватники бордовые, розовые дутыши, Тел. матери 89991740558, 43-92-91.

Если кто видел или что то знает — срочно сообщите по указанным телефонам