12.09.2022
17:13
1546
Происшествия
В Якутске пропал 12-летний ребенок
Родные второй день ищут в Якутске пропавшего 12-летнего Максима Иванова — сообщает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.
Ребенок вышел из дома вечером в 19:00 в воскресенье, 11 сентября, и до сих пор не вернулся. Его дом находится в районе переулка Германа Титова.
Школьник был одет в красный спортивный костюм и черно-белые кроссовки.
Лиц, видевших подростка или обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по номеру 89142387206.
Фото: https://t.me/yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.09.2022
0
0
12.09.2022
0
39
12.09.2022
0
70
12.09.2022
0
330
12.09.2022
0
435
12.09.2022
0
118
12.09.2022
0
203
12.09.2022
0
296
12.09.2022
0
1328
12.09.2022
0
349
12.09.2022
0
228
12.09.2022
0
627
12.09.2022
0
377
12.09.2022
0
255
12.09.2022
0
205
12.09.2022
0
1482
12.09.2022
0
409
12.09.2022
0
144
12.09.2022
0
437
12.09.2022
0
315
12.09.2022
0
427
12.09.2022
0
155
12.09.2022
0
1017
12.09.2022
0
481
12.09.2022
0
739
12.09.2022
0
324
12.09.2022
0
1245
12.09.2022
0
1301
12.09.2022
0
312
12.09.2022
0
1079
12.09.2022
0
379
12.09.2022
2
3839
12.09.2022
0
526
12.09.2022
0
1261
12.09.2022
0
390
12.09.2022
1
968
12.09.2022
0
408
12.09.2022
0
1067
12.09.2022
0
1157
12.09.2022
0
1527
12.09.2022
0
1128
12.09.2022
0
808
12.09.2022
0
1702
12.09.2022
0
763
12.09.2022
0
1264
12.09.2022
0
1183
12.09.2022
0
929
12.09.2022
0
1217
12.09.2022
0
2773
11.09.2022
0
2810
11.09.2022
0
1489
11.09.2022
0
2657
11.09.2022
0
1799
11.09.2022
0
1135
11.09.2022
0
1531
11.09.2022
0
1821
11.09.2022
0
1181
11.09.2022
0
2524
11.09.2022
0
1840
11.09.2022
0
284
11.09.2022
0
512
11.09.2022
0
304
11.09.2022
0
1615
11.09.2022
0
507
ТОП НОВОСТИ
09.09.2022
1
14091
06.09.2022
2
13485
09.09.2022
2
9890
06.09.2022
0
8920
08.09.2022
2
7821
09.09.2022
0
7493
09.09.2022
0
6253
Добавить комментарий