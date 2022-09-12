12.09.2022
17:13
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Происшествия

В Якутске пропал 12-летний ребенок

Родные второй день ищут в Якутске пропавшего 12-летнего Максима Иванова — сообщает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Ребенок вышел из дома вечером в 19:00 в воскресенье, 11 сентября, и до сих пор не вернулся. Его дом находится в районе переулка Германа Титова.

Школьник был одет в красный спортивный костюм и черно-белые кроссовки.

Лиц, видевших подростка или обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по номеру 89142387206.

Фото: https://t.me/yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp

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