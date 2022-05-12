В Якутске пройдёт конгресс Музыка для всех и конкурс Розовая чайка

В Якутске в конце июня текущего года пройдут IV Международный конгресс «Музыка для всех как феномен современного музыкального образования России» и II Международный открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка», приуроченные к 100-летию ЯАССР.

О ходе подготовки к проведению мероприятий сегодня, 12 мая, речь шла на заседании оргкомитета, в котором принял участие первый Президент Якутии, государственный советник Михаил Николаев.

Открытие Международного конгресса «Музыка для всех» состоится 27 июня. На площади Ленина в этот день запланировано выступление сводного оркестра и хора Центрального музыкального кластера – это 79 участников, ансамбля хомусистов и ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии».

По предварительным данным, ожидается участие 25 гостей, в том числе из Кыргызстана, Японии, Кореи, Монголии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Владивостока.

Участники конгресса обсудят актуальные вопросы развития музыкального образования на круглом столе, проведут мастер-классы для детей и педагогов, будут работать в составе жюри конкурса «Розовая чайка». В дни конгресса с концертами выступят музыкальные коллективы республики.

Торжественная церемония открытия II Международного конкурса «Розовая чайка» пройдет 29 июня в Театре оперы и балета.



Михаил Николаев призвал членов оргкомитета усилить работу по подготовке к конкурсу, вовлекая в занятия учеников общеобразовательных школ, не занимающихся в детских школах искусств, а также рассмотреть возможность увеличения числа международных участников.

Сегодня проект «Музыка для всех» реализуется во всех муниципальных образованиях республики. В него вовлечено свыше 75% детей школьного возраста и более 50% дошкольников. В рамках проекта увеличены часы занятий в школах по музыке. Проводятся музыкальные международные и республиканские конкурсы «Новые имена», «Музыкальная семья», музыкальная олимпиада, выездное музыкальное обучение «Пятая четверть», работают летние, зимние, весенние творческие школы «Каникулы с музыкой» по подготовке детей к конкурсу «Розовая чайка».

Продолжается работа по объединению сводных оркестров народных инструментов, сводных духовых оркестров и хоровых коллективов. Организуются выезды педагогов в регионы России по обмену опытом, достигнуты соглашения с Новосибирской, Пермской областями, Приморским краем.

Проект «Музыка для всех» стартовал по инициативе первого Президента Михаила Николаева 1 октября 2013 г. В 2014 году проект включен в перечень 100 общественных инициатив к 100-летию образования ЯАССР.

Напомним, что Глава Якутии Айсен Николаев поддержал идею Михаила Николаева о масштабировании проекта и предложил рассмотреть организацию Азиатских игр школьников на основе опыта Якутии.