В Якутске пройдут рейды по содержанию домашних животных

Постановлением главы города Якутска Евгения ГРИГОРЬЕВА с 1 февраля по 1 мая на территории городского округа «город Якутск» объявлен ежегодный трехмесячник санитарной очистки.

В этом году особое внимание будет уделено мониторингу наличия регистрации домашних и сельскохозяйственных животных на территории города Якутск. Административная комиссия г. Якутска совместно с Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) проведут рейдовые мероприятия по наличию регистрации домашних животных и проведению обязательной вакцинации против бешенства. МКУ «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск» совместно с Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) проведут работу с владельцами сельскохозяйственных животных по соблюдению правил содержания на территории городского округа. К рейдовым мероприятиям рекомендовано привлечь органы Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

Контроль за работой предприятий, организаций и коллективов во время санитарного трехмесячника возложен на штаб, руководителем которого назначен заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский. В состав штаба вошли руководители муниципальных предприятий, структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска и территориальных органов управления.

Согласно распоряжению, в срок до 21 февраля будут определены границы благоустройства прилегающих территорий зданий, строений, сооружений, земельных участков предприятий и ведомств, независимо от форм собственности, между управлениями административных территорий города Якутска и юридическими лицами всех форм собственности, разработан план мероприятий по проведению трехмесячника санитарной очистки, включая территории многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных, гаражных некоммерческих объединений граждан и индивидуального жилищного строительства, объектов торговли, общественного питания, административных зданий, объектов социальной сферы на промышленных и производственных предприятиях.

Управлениям округов и пригородов поручено обратить особое внимание на разъяснительную работу с жителями индивидуального жилого фонда о необходимости вывоза снега с дворовых территорий в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа «город Якутск». В случае выявления несанкционированного складирования снега на проезжей части после уборки частных дворовых территорий, собственников будут привлекать к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.25 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия).

В рамках трехмесячника будет усилена ежедневная работа дворников по уборке закрепленных территорий, в частности от снега, наледей, мелкого бытового мусора. Вывоз зимних накоплений, уборки наледей, очистки санитарных точек общественного пользования, зимних помойных ям должен быть осуществлен до 1 апреля 2022 года. С предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности будет проведена необходимая работа по организации мероприятий по санитарной очистке, ремонту объектов благоустройства закрепленных территорий, по обеспечению мойки и приведению в надлежащий вид окон, витрин, рекламных щитов, крыльца и фасадов подведомственных зданий.

В течение трехмесячника будут проводиться регулярные контрольные рейды за осуществлением мероприятий по санитарной очистке. Материалы по выявленным нарушениям требований санитарно-эпидемиологического, экологического законодательства рассмотрит административная комиссия городского округа «город Якутск».