В Якутске пройдут пробные ЕГЭ — пока без выпускников

С 23 до 29 июня в Якутске проведут пробные ЕГЭ без присутствия детей. Мероприятие позволит протестировать и настроить систему, чтобы экзамены прошли без сбоев, сообщили в управлении образования Окружной администрации города Якутска.

Первые пробные экзамены в Якутске пройдут 23 июня в городской национальной гимназии имени А.Г. и Н.К. Чиряевых.

«Даты проведения пробных экзаменов, а также ЕГЭ утверждены. Сейчас идут подготовительные работы. Закуплены все необходимые дезинфицирующие средства, оборудование, установки, рекомендованные Роспотребназдором. В данное время осуществляется поставка товаров. К 20 июня аудитории для проведения в пунктах проведения ЕГЭ будут готовы к пробным экзаменам», — заверил главный специалист отдела мониторинга и качества образования Управления образования Якутска Аркадий Гоголев.

Следующие пробные ЕГЭ без участия выпускников пройдут 25 июня во всех 18 ППЭ, 26 июня — в школах № 5, № 7, № 17 и № 26, 29 июня — во всех школах города Якутска.

«Цель пробных экзаменов без учащихся заключается в проверке готовности системы выполнить все предписания Роспотребнадзора. В день ЕГЭ вся система должна работать, в том числе электроэнергия. Сейчас работаем с электриками для обеспечения пунктов генераторами», — сообщил Аркадий Гоголев.

Напомним, главные экзамены для выпускников всех школ страны — ЕГЭ начнутся с 3 июля. В этот день пройдут единые экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

В связи с выдачей аттестатов по итогам годовых оценок и большим количеством желающих поступать в средние специальные учебные заведения, количество заявлений на сдачу ЕГЭ уменьшилось.

Как отметили в управлении образования, для выпускников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

В этом году, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по проведению экзаменов в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции будут приняты все защитные меры.