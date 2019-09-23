В Якутске пройдут мастер-классы известных российских архитекторов
Завтра, 24 сентября, в Якутске пройдет экспертная дискуссия, а также мастер-классы известных российских архитекторов.
18:00-18:20
Совместная презентация главным архитектором Якутии Ириной Алексеевой и руководителем Центра компетенций по развитию городской среды «LETO» Марией Скрябиной текущих и перспективных проектов Республики Саха (Якутия).
18:20-19:05
Мастер-класс «Перспектива», лектор Владимир Плоткин — главный архитектор ТПО «Резерв».
19:10-19:55
Лекция «Архитектура как инструмент развития территорий», лектор Никита Асадов — главный архитектор проектов бюро ASADOV.
20:00-20:45
Лекция «Дизайн-код. Как мыслить шире», лектор Наталья Вишневская — генеральный директор CBI-Consult.
Лекция «От общественных пространств до парклет-сетей», лекторы Евгений Леонов — главный архитектор АЕЛ и Татьяна Корниенко — архитектор.
Место проведения: коворкинг-центр «ШТАБ», ул. Лермонтова, 65.
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