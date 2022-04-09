В Якутске пройдут масштабные учения экстренных служб

В Якутии пройдут командно-штабные учения экстренных служб

С 12 по 14 апреля в Якутске пройдут масштабные учения территориальной подсистемы РСЧС по готовности к сезонным рискам, связанными с весенним половодьем и природными пожарами. В целях цифровизации процесса оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории региона, будет проведено тестирование модуля «Платформа государственных сервисов». Также экстренные службы продемонстрируют готовность к выполнению задач по предназначению.

Программа Всероссийских командно-штабных учений разделена на 3 этапа. В первый день силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) будут переведены в повышенную готовность. Специалисты проверят состояние имеющихся ресурсов и уточнят планы оперативного реагирования и вопросы организации управления. Отметим, что в настоящее время в готовности на территории региона находится около 12 тыс. человек и 3,5 тыс. единиц техники.

На втором этапе, группа граждан из числа проживающих в зоне условной чрезвычайной ситуации проведут тестирование государственной информационной системы «Федеральный реестр государственные и муниципальных услуг (функций)». Предоставление государственной услуги «Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в дальнейшем позволит ускорить процесс получения материальной компенсации.

Завершающий этап командно-штабных учений пройдет в местности Ус-Хатын, с развертыванием подвижного пункта управления и палаточный лагерь жизнеобеспечения. К практической части привлечены аэромобильные группировки различных министерств и ведомств, авиация МЧС России, беспилотные летательные аппараты и необходимая техника для защиты населенных пунктов от природных пожаров.

«Проведение подобных учений позволит специалистам еще раз уточнить вопросы взаимодействия всех реагирующих подразделений. Основная цель — отработка межведомственного взаимодействия на федеральном и региональном уровнях. Для привлечения к учению максимального количества социально активных граждан заблаговременно было проведено информирование населения», — прокомментировал Виталий Немцов, исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).