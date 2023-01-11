В Якутске пройдут Крещенские купания

С 18 по 20 января в Якутске на протоке реки Лена на территории Зеленого луга традиционно пройдут Крещенские купания.

В рамках подготовки крещенской купели в Окружной администрации города Якутска состоялось совещание под руководством заместителя главы города Якутска Антона Алексеенко. В совещании приняли участие руководитель МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» Николай Егоров, представители ответственных служб, в том числе ГУ МЧС России по РС (Я), МУ МВД «Якутское», ОГИБДД, Управления Роспотребнадзора по РС (Я), Службы спасения РС (Я).

Антон Алексеенко дал поручения структурным подразделениям, подведомственным организациям по организации Крещенского городка. На территории вокруг купели расчистят снег, установят палатки с обогревом и освещением, обустроят безопасные подъездные пути с дорожными знаками и указателями, городок украсят ледовые скульптуры. Во время Крещенских купаний будет дежурить скорая медицинская помощь, спасатели и полицейские для обеспечения охраны общественного порядка и регулирования движения автотранспорта.

Якутская и Ленская Епархия откроет и освятит купели 18 января в 13.00 часов. Для удобства горожан до места купели будут курсировать автобусы.

Также по традиции в те же дни на территории Промышленного АО «Водоканал» совместно с ГУП «ЖКХ» оборудуют купель для своих работников.

В ходе совещания участники обменялись мнениями, обсудили и приняли решения по организационным и проблемным вопросам.

В организации мероприятий Крещенского купания будут задействованы МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», АО «Якутдострой», МУП «Горсвет», МКУ «УГОЧС», АО «Теплоэнергия», МУП «Жилкомсервис», Управление транспорта и дорожного хозяйства, ГБУ РС (Я) «Служба спасения», Центр ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я), МУ МВФ России «Якутское», министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), ЯОКО «ЯКП».