В Якутске пройдут конные скачки

🔥⚡Программа

испытаний скаковых лошадей, посвященных празднованию

77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, 100 — летию образования Якутской АССР и в поддержку специальной военной операции на Украине 🏇

Место проведения:

г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км., ипподром ФГБОУ ВО Арктического ГАТУ (далее – ипподром).

Дата проведения: 10 мая 2022 года.

Время: начало скачек с 12:00 час.

Продолжительность: 3 часа.

Организаторы:

Федерация конного спорта РС(Я), ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.

Информационный партнер: НВК «Саха».

Статус заездов: Республиканский, традиционный, III группы.

Дистанции:

800 метров – для лошадей 2 лет чистокровной верховой породы и полукровных, рожденных в РС (Я).

1200 метров – для лошадей 3 лет чистокровной верховой породы и полукровных, рожденных в РС (Я).

1400 метров – для лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше.

1600 метров – для лошадей чистокровной верховой породы и полукровных, 3 лет и старше, рожденных в РС (Я).

1800 метров – для лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше.

2000 метров – для лошадей чистокровной верховой породы 4 лет и старше.

2400 метров – для лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше, рожденных в РС (Я).

4800 метров – для якутской породы лошадей.