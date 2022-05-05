В Якутске пройдут конные скачки
🔥⚡Программа
испытаний скаковых лошадей, посвященных празднованию
77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, 100 — летию образования Якутской АССР и в поддержку специальной военной операции на Украине 🏇
Место проведения:
г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км., ипподром ФГБОУ ВО Арктического ГАТУ (далее – ипподром).
Дата проведения: 10 мая 2022 года.
Время: начало скачек с 12:00 час.
Продолжительность: 3 часа.
Организаторы:
Федерация конного спорта РС(Я), ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.
Информационный партнер: НВК «Саха».
Статус заездов: Республиканский, традиционный, III группы.
Дистанции:
800 метров – для лошадей 2 лет чистокровной верховой породы и полукровных, рожденных в РС (Я).
1200 метров – для лошадей 3 лет чистокровной верховой породы и полукровных, рожденных в РС (Я).
1400 метров – для лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше.
1600 метров – для лошадей чистокровной верховой породы и полукровных, 3 лет и старше, рожденных в РС (Я).
1800 метров – для лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше.
2000 метров – для лошадей чистокровной верховой породы 4 лет и старше.
2400 метров – для лошадей чистокровной верховой породы 3 лет и старше, рожденных в РС (Я).
4800 метров – для якутской породы лошадей.
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