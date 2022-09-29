В Якутске пройдут гастроли молодежного театра Коми

Дорогие любители театрального искусства Якутска!

И вновь на нашей улице праздник торжества таланта, творчества и уникальной возможности познакомиться с театральным искусством республики Коми.

С 5 по 9 октября в г. Якутске пройдут гастроли молодежного театра Коми в рамках Больших гастролей для детей и молодежи на сцене ТЮЗа Якутии. Зрители Якутска увидят одни из лучших спектаклей в репертуаре театра – вербатим «СКТВКР» и постановку «Игра в фанты» по пьесе современного драматурга Николая Коляды.

Гастроли в Якутск станут второй частью обменного проекта между Молодежным театром Республики Коми и Театром юного зрителя Якутии. Якутский ТЮЗ побывал на гастролях в Сыктывкаре в июне этого года и показал спектакли «Камень счастья» и «Король Беранже». Самобытный и талантливый коллектив был тепло принят сыктывкарскими зрителями.

— Для истории Молодежного театра предстоящие гастроли — очень важный этап. Это первые гастроли театра, за исключением небольших выездов по республике и участия в фестивале «Золотая Маска». Спектакли гастрольной афиши актуальны и интересны для зрителей.

5 и 6 октября зрители Якутска увидят вербатим «СКТВКР». Спектакль-миф о республике был поставлен режиссером Максимом Соколовым в 2020 году и стал ярким событием в театральной жизни региона и России. В 2021 году «СКТВКР» вошел в офф-программу фестиваля «Золотая Маска» «Маска Плюс».

7, 8 и 9 октября на сцене Якутского ТЮЗа будет показан спектакль «Игра в фанты» в постановке режиссера Дениса Рассыхаева.

— «Игра в фанты» для молодого поколения очень актуален: всегда важна тема ответственности, выбора и духовных ценностей. «Игра в фанты» – одна из первых пьес известного российского драматурга Николая Коляды. Он написал ее в середине 1980-х годов. Но оказалось, что атрибуты того времени не сделали пьесу старомодной: по «Игре в фанты» поставлено около сотни спектаклей, и спустя 35 лет она остается актуальной и востребованной на сцене.

Программа «Большие гастроли» реализуется ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». Согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Направление для детей и молодежи – одно из самых востребованных, поскольку без воспитания подрастающего поколения невозможно представить будущее России. Благодаря спектаклям ТЮЗов, молодежных театров и театров кукол формируется высокий культурный уровень новых российских зрителей.

Зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской. «Большие гастроли» расширяют рамки взаимодействия творческих коллективов страны; способствует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

Р.S. Как отметили коллеги из Сыктывкара, спектакли, Якутского ТЮЗа, нашли своего зрителя: колоритные, полные национальной специфики и в то же время абсолютно театральные постановки.

Уважаемые зрители, особенно молодежь, не пропустите яркие мгновения знакомства с замечательным молодежным коллективом из Республики Коми. Билеты поступили в продажу.