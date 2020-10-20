24 и 25 октября в Якутске пройдет ярмарка «Рыба Якутии-2020», в которой примут участие около 15 сельскохозяйственных кооперативов, общин из северных и арктических улусов и рыбоперерабатывающих организаций из Аллаиховского, Усть-Янского, Нижнеколымского и Булунского улусов. На сегодняшний день заявку подали 10 организаций, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Якутии.

Отметим, что ярмарка «Рыба Якутии» — это важная мера поддержки для рыболовецких хозяйств, организуемая министерством сельского хозяйства республики.

На ярмарке каждый желающий сможет приобрести качественную, свежую рыбу подледного улова напрямую от производителей по самым доступным ценам в городе – чир, осетр, муксун, нельма, ряпушка, пелядь и др.

Ярмарка состоится на Комсомольской площади с 10.00 до 17.00 часов вечера.