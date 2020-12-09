В Якутске пройдет ярмарка-пристройство бездомных животных

12 декабря в Якутске состоится ярмарка-пристройство бездомных животных «Счастье в каждый дом», организованная волонтерским движением «Помоги выжить». Она пройдет с 12:00 до 18:00 в коворкинг-центре «ШТАБ» на Лермонтова, 65.

Здесь каждый желающий сможет выбрать себе питомца, проконсультироваться с волонтерами Якутска по вопросам стерилизации, вакцинации и всему, что связано с уходом за домашними животными.

В ярмарке принимают участие только животные волонтерского движения «Помоги выжить».

Подопечные движения всегда рады подаркам в виде кормов, наполнителей, лекарств и денежных средств.

Все животные прошли ветеринарный осмотр, вакцинацию и полностью здоровы.

Справки по телефонам: 8(924)591 55 77, 8(924)169 62 17.