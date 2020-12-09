09.12.2020
14:00
81
Экология
В Якутске пройдет ярмарка-пристройство бездомных животных
12 декабря в Якутске состоится ярмарка-пристройство бездомных животных «Счастье в каждый дом», организованная волонтерским движением «Помоги выжить». Она пройдет с 12:00 до 18:00 в коворкинг-центре «ШТАБ» на Лермонтова, 65.
Здесь каждый желающий сможет выбрать себе питомца, проконсультироваться с волонтерами Якутска по вопросам стерилизации, вакцинации и всему, что связано с уходом за домашними животными.
В ярмарке принимают участие только животные волонтерского движения «Помоги выжить».
Подопечные движения всегда рады подаркам в виде кормов, наполнителей, лекарств и денежных средств.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, вакцинацию и полностью здоровы.
Справки по телефонам: 8(924)591 55 77, 8(924)169 62 17.
Источник: Юлия Высоцкая
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