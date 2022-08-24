В Якутске пройдет всероссийский турнир по шашкам с участием чемпионов мира

В рамках турнира состоится суперматч

6 по 11 сентября, в Республиканском шахматно-шашечном центре пройдут Всероссийские соревнования по русским и стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера России Кычкина Николая Николаевича.

Ожидается приезд именитых гроссмейстеров со всей России, среди которых озвучиваются имена чемпионов мира Тамары Тансыккужиной и Муродулло Амриллаева. На данный момент заявки подали команды Санкт-Петербурга и Республики Башкирия.

Главным судьей соревнований был назначен спортивный судья высшей категории Гаврил Винокуров.

Стоит отметить, что в рамках соревнований пройдет суперматч между Матреной Ноговицыной и Тамарой Тансыккужиной. Эта игра будет транслироваться в прямом эфире на канале НВК «Саха».

Программа:

5 сентября – прохождение мандатной комиссии;

6 сентября – торжественное открытие соревнований;

6-8 сентября – соревнования по стоклеточным шашкам;

9-11 сентября – соревнования по русским шашкам;

10 сентября – соревнования по русским шашкам (молниеносная игра).