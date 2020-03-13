В Якутске пройдет турнир по волейболу памяти Иосифа Николаева

Приглашаются команды для участия в турнире по волейболу памяти Иосифа НИКОЛАЕВА.

В Якутске пройдут соревнования памяти Иосифа Николаева. Иосиф Алексеевич Николаев работал председателем контрольно-счетной палаты Якутской городской Думы, председателем Представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и членом Президиума Союза контрольно-счетных организаций России. Заслуженный работник народного хозяйства республики и ветеран труда, почетный работник финансово-контрольных органов республики.

Волейбол называют уникальной спортивной игрой с мячом. Эта командная игра на результат, требующая сплочённости, продуманной тактики и победного настроя.

Иосиф Алексеевич любил и был организатором волейбольного движения. Турнир в его честь – знак уваженияи благодарности волейбольной общественности и волейболистов республики к человеку, который внес весомый вклад в развитие волейбола, особенно в сельской местности Якутии.

Впервые в Якутске турнир памяти Иосифа Николаева по волейболу прошел в 2018 году. Приняли участие 14 команд: 7 мужских и 7 женских из разных предприятий города Якутска. Среди женских команд 1 место заняла команда «Сбербанк», 2 место – «Сахамедиа», 3 место – «Аргыс»; среди мужских команд 1 место заняла команда «Аргыс», 2 место – «Туймаада», 3 место – «Просвещение». В 2019 году приняли участие 18 команд: 9 женских и 9 мужских из города Якутска, Мегино-Кангаласского, Горного, Намского и Хангаласского улусов. Среди женских команд 1 место заняла команда «Олимп», 2 место – «Сахамедиа», 3 место – команда «Покровск»; среди мужских команд 1 место заняла команда «Динамо», 2 место – «Просвещение», 3 место – «Сергелях».

Дорогие участники желаю, чтобы турнир прошел в острой спортивной борьбе!

Болельщикам и гостям – ярких и незабываемых впечатлений!

Проведение III турнира по волейболу памяти И.А. Николаева

Дата проведения: 11-12 апреля 2020 г.

Место проведения: МБУ ДО «ДЮСШ № 6 «Стерх» городского округа« город Якутск».

Адрес: г. Якутск, ул. Можайского, д. 13.

Дата проведения: 11 апреля 2020 г.

Жеребьевка: 9.30 ч.

Время проведения: 10.00 ч.

Дата проведения: 12 апреля 2020 г.

Время проведения: 10.00 ч.