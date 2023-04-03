В Якутске пройдет Стартап-тур «Сколково»

12 апреля креативный кластер «Квартал труда» примет Стартап-тур Фонда «Сколково». Ключевая тема мероприятия — «CreativeTECH. Креативные индустрии — импульс для технологического развития». Стартаперы будут соревноваться за денежный приз в 300 000 рублей и право представить свой проект на общероссийской конференции технологических предпринимателей Startup Village в Москве.

К трем уже традиционным конкурсным трекам — «Информационные технологии», «Индустриальные и энергетические технологии» и «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» — добавился новый: «Технологии креативных индустрий в инновационных проектах».

«Якутские стартапы нам особенно интересны, так как в последние годы в республике настоящий бум разработок в области IT и креативной экономики. Это прекрасный пример того, как регион со сложными климатическими условиями может создавать возможности для развития и диверсифицировать свою сырьевую специализацию. Развитию креативных индустрий способствует и целенаправленное развитие инфраструктуры, благодаря чему в этих отраслях заняты больше 8% всех работающих жителей региона, они обеспечивают больше 2% ВРП республики. Кроме того, здесь выдающаяся естественнонаучная школа, благодаря чему на конкурс поступили интересные заявки по всем трекам», – рассказывает Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», который примет участие в пленарном заседании.

«В этом году в Якутске пройдет юбилейный региональный этап – мы принимаем Стартап-тур «Сколково« уже в пятый раз. Многие якутские стартапы, которые участвовали в конкурсе технологических проектов, получили серьезную поддержку, а некоторые из них в дальнейшем стали участниками программ Фонда «Сколково«, с которым мы успешно сотрудничаем вот уже более 10 лет. Нам очень интересна тема этого года – «CreativeTECH. Креативные индустрии — импульс для технологического развития«. Отмечу, что еще в 2019 году наша республика стала первым субъектом РФ, где был принят региональный стратегический документ по развитию креативной экономики – Концепция развития креативной экономики Республики Саха (Якутия) до 2025 года. И благодаря планомерной и комплексной работе в прошлом году Якутия признана самым креативным регионом России. Креативная экономика прежде всего способствует созданию рабочих мест, например, благодаря «Кварталу труда« к 2025 году появится 1250 новых рабочих мест. Уверен, что 12 апреля Стартап-тур даст мощный импульс для развития технологий в креативных индустриях республики и страны», — говорит Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

В этом году посетителей и участников ждет интересная деловая и культурная программа. Пройдут сессии о креативной экономике, цифровых персонажах, новых медиа; практикумы о способах правовой охраны и коммерциализации разработок, льготах и мерах поддержки стартапов; мастер-классы по искусству питчинга. Вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности Фонда «Сколково» Сергей Кржановский расскажет, как масштабировать бизнес с помощью грантов, а директор по направлению Gamedev, Newmedia, AR/VR «Сколково» Алексей Каленчук станет модератором дискуссии, посвященной перспективам развития инди-движения разработчиков игр. Перед участниками выступят технический директор «Первого канала» Андрей Зеленин, режиссер фестивального кино Любовь Борисова, ректор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде, руководитель кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина, Chief 3D Artist Анимационной студии Tundra Артем Яковлев. Также в рамках Стартап-тура пройдут: менторская сессия в формате «открытого микрофона», на которой любой стартап может презентовать свой проект и получить обратную связь; выставка технологических решений и первый в Якутии phygital-турнир.

Кроме возможности выиграть денежный приз, мероприятие нацелено на усиление нетворкинга в среде предпринимателей, менторов и инвесторов. «Как один из операторов федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства«, «Сколково« ведет прием заявок на участие в программе возмещения инвестиций в университетские стартапы. Это позволит вузовским стартапам в ближайшие годы привлечь порядка 6 млрд рублей частных инвестиций, а частные инвесторы, которые решат поддержать студенческие проекты, смогут вернуть до 50% средств, вложенных в развитие стартапов», — рассказывает Сергей Кржановский.

Стартап-тур проходит в регионах России ежегодно. Конкурс уже прошел в Красноярске и Казани. На очереди Пермь, Байкальск и Великий Новгород.

Интеллектуальный партнер проекта — Сколковский институт науки и технологий. Креативными партнерами конференции в Якутске выступают компании Digital IP, Legalpics и Universal University. Соорганизаторы Стартап-тура в Якутске — Мининноваций республики, «Технопарка «Якутия», Корпорации развития Якутии, венчурной компании «Якутия».

Детали программы на сайте https://startup-tour.ru/