17.08.2022
21:10
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Якутск

В Якутске пройдет школьная гаражная распродажа

21 августа на площади Орджоникидзе пройдет школьная гаражная распродажа, сообщает тгк КП-Якутия. Это будет самая крупная ярмарка секонд-хенд в городе. На ней любители выгодных покупок смогут найти школьную и осеннюю одежду, обувь, аксессуары, канцелярию, игрушки, посуду и предметы интерьера, книги и учебники. Мероприятие пройдет с 12 до 17 часов.
Если у вас есть вещи, из которых ваш ребенок вырос, вы сможете продать их на ярмарке. Для этого надо будет заплатить оргвзнос в 300 рублей и зарегистрироваться. Регистрация начнется не ранее 11 часов. Приносить можно все, что указано выше, главное — они должны быть в хорошем состоянии. Каждый продает свои вещи сам и цены тоже устанавливает на свое усмотрение. Столы, стулья, стойки и вешалки тоже необходимо принести самому.
Подробности участия на https://www.yakutia.kp.ru/online/news/4878194/

Фото: тгк КП-Якутия
Источник: тгк КП-Якутия

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