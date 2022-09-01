В Якутске пройдет школа социального волонтера

В рамках городского Форума «Якутск. 4.0.0 Старт» в Якутске 8 сентября пройдет школа социального волонтера. Школу проведет директор авторского Наставнического центра, федеральный эксперт по защите прав выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитию благотворительности и добровольчества из Москвы Александр Гезалов.

Курс будет организован в формате «честные разговоры» для широкой аудитории участников — активных горожан, лидеров СО НКО, местных сообществ, специалистов социальных учреждений, молодежи, волонтеров и корпоративных волонтеров.

«Сегодня перед нами всеми стоит одна задача — это развитие социального волонтерства в городе и муниципальных районах для профилактики трудной жизненной ситуации и помощи людям и семьям, оказавшимся в этой ситуации. Александр Гезалов — большой профессионал в развитии благотворительности и добровольчества в регионах страны. Его фандрайзинговые кейсы впечатляют всех профессиональным подходом, и обязательно нацелены на достижение результата», — поделилась соорганизатор форума, гендиректор Фонда «Семья для ребенка» и Единого ресурсного центра Якутии Ольга Вешникова.

Участники ознакомятся с принципами, успешными технологиями и практиками социального добровольчества в современных условиях. Ключевой составляющей программы станет вопрос о формировании устойчивого добровольческого корпуса, наращивании профессионального потенциала и эффективном привлечении ресурсов — фандрайзинге.

«Мы заинтересованы в развитии устойчивого социального добровольчества в городе и рады приезду федерального эксперта Александра Гезалова в Якутск. Призываем горожан к активному участию в работе Форума», — рассказали в администрации города.

Школа социального волонтера проходит в рамках проекта «Центр развития благотворительности и добровольчества Якутии» Фонда «Семья для ребенка» с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и проекта «Мои идеи — городу Якутску» Единого ресурсного центра Якутии с использованием средств субсидии некоммерческим организациям администрации Якутска.

Напомним, что в программе форума запланировано всего шесть площадок: «Комфортная и устойчивая городская среда — достойная жизнь на Севере», «Трансформация инфраструктуры: мировые стандарты», «Развитие транспортной системы», «Развитие социальной инфраструктуры – основа повышения качества жизни», «Драйверы роста экономики города» и «Якутск – город идей и возможностей для каждого».

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на сайте Форума ссылке: https://yakutsk-400.ru/

Мероприятие проводится в рамках указа главы Якутии Айсена Николаева «О развитии города Якутска — столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года», в котором определена основная миссия и ключевые направления развития города Якутска.

Организаторами выступают Окружная администрация городского округа «город Якутск», Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Якутии и Фонд «Семья для ребёнка».