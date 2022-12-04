В Якутске пройдет шахматный конгресс

В столицу Якутии начинается заезд участников III республиканского шахматного конгресса. Первыми прибыли участники из Сахалинской области и республики Бурятия. Их уже заселили в общежитии Учебно-лабораторного корпуса Малой академии в селе Чапаево Хангаласского улуса. Здесь будут происходить основные мероприятия конгресса.

Как отметил Артем Хуснулгатин, представитель Сахалинской области, их встретили очень тепло: «Мне говорили, что здесь будет «очень холодно», думал, что будет намного холодно. Я с собой взял все теплые вещи, но оказалось, что не так уж и холодно. У вас тут доброжелательный народ. Я даже успел выучить несколько якутских слов, например «махтал», что в переводе означает «спасибо» и «дорообо» — приветствие».

Для первых прибывших организаторы уже проводят маленькие экскурсии по корпусам. Ну, а далее их ждет инструктаж по технике безопасности, а вечером запланирован «вечер игр», где ребятам расскажут о народных якутских играх.

Напомним, III республиканский шахматный конгресс проводится в честь 85-летия Первого Президента республики Михаила Николаева и будет проводиться с 4 по 14 декабря. Запланировано участие более 150 человек. Программа конгресса насыщенная, включает в себя гроссмейстерскую сессию, XVII Шахматную олимпиаду на призы Михаила Николаева, международный онлайн турнир, круглый стол, конференцию по вопросам развития шахматного спорта и образования в регионе, курсы для педагогов, тренеров, руководителей шахматных кружков и секций, судейский семинар, мастер-классы, сеансы одновременной игры, конкурсы решения шахматных задач и другие активности. Ну, а ярким событием станет приезд именитых шахматистов страны — международного гроссмейстера Антона Шомоева и международного гроссмейстера ФИДЕ по решению шахматных композиций Данила Павлова.

