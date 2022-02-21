В Якутске пройдет Съезд женщин Якутии и Дальневосточный женский форум

2-4 марта в Якутске состоятся XV Съезд женщин Якутии «Женщины Якутии за устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики» и II Дальневосточный женский форум, посвящённые 100-летию образования Якутской АССР и Году Матери в Якутии.

«На юбилейном съезде и форуме будут обсуждаться ключевые вопросы развития Дальнего Востока и нашей республики, касающиеся очень многих направлений жизни, в том числе реализации национальных проектов и связанных с ними социальных инициатив женщин. Символично, что масштабные мероприятия проводятся в Год Матери, объявленный лидером республики Айсеном Николаевым, и, конечно, мы будем говорить о важности и укреплении института семьи, вкладе женщин в развитие и процветание общества», – сказала заместитель председателя правительства Якутии, председатель оргкомитета Ольга Балабкина.

Участницы обсудят вопросы создания благоприятных условий для роста рождаемости, поддержки материнства, занятости женщин, обеспечения качественно нового уровня здравоохранения, благоприятной окружающей среды, женского предпринимательства.

Вице-премьер отметила, что с учётом эпидемиологической обстановки по коронавирусу мероприятия пройдут в смешанном формате – очном и дистанционном по видеоконференцсвязи. «Вижу только плюсы от такого формата работы – охватим больше участниц не только из республики, но и из других регионов страны», – добавила Ольга Балабкина.

Всего в мероприятиях примут участие 500 делегатов. «200 участниц будут работать в очном формате. Это женщин-активистки из всех районов республики, руководители и члены женсоветов, лидеры общественных женских организаций. 300 делегатов примут участие дистанционно. Среди них – участницы из дальневосточных регионов и других субъектов Российской Федерации. Кроме того, к нашей работе подключатся женщины из зарубежных стран», – сообщила председатель союза женских организаций Якутии Анжелика Андреева.

В рамках стратегических сессий съезда и форума участники обсудят различные аспекты участия женщин в реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На одной из ключевых стратегических сессий на тему «Женское бизнес-сообщество – реальная движущая сила малого среднего предпринимательства» планируют оценить риски и проблемы ведения семейного бизнеса, рассмотрят развитие социального предпринимательства, лёгкой промышленности, модной индустрии и нюансы открытия креативного предприятия в республике.

Организаторы другой стратегической сессии на тему «Женское предпринимательство: новые вызовы и тренды» отмечают, что XV Съезд Женщин Якутии положит начало серии мероприятий, направленных на объединение национальных товаров и услуг под единым брендом «Сделано в Якутии», приуроченных к 100-летию Республики. В фокусе этой сессии заявлены такие темы как финансовые и юридические аспекты женского предпринимательства, новые формы саморазвития женщин-предпринимателей, навыки soft skills (гибких навыков) в управлении и ведении предпринимательской деятельности, переход бизнеса в онлайн–smm-маркетинг, лучшие социальные сети для продвижения товаров и услуг местного производства.

Основными темами стратсессии «Развитие народной дипломатии, международного сотрудничества» станут дискуссии о миссии якутских женщин в сохранении традиций, обрядов и аутентичности культуры народа саха, роли народных умелиц Якутии в объединении традиций народов мира, повышении потенциала народной дипломатии через призму народного мастерства.

По отдельной расширенной программе пройдёт стратегическая сессия на тему «Как живёшь, хозяйка Арктики?», в рамках которой рассмотрят вопросы кочевой семьи – основы сохранения традиционного уклада жизни, образования в Артике, культурного наследия народов Арктики, сохранения и развития традиционных отраслей севера, мужского здоровья и долголетия на Крайнем Севере.

Кроме того, в повестку включены стратегические сессии «Законодательная власть и женщина: возможности и перспективы», «Роль женщин – аграрников в производстве сельхозпродукции и в становлении здорового поколения», «Женщины в науке», «Молодежные инициативы: энергия позитива».

Модераторы стратегических сессий сформируют пакет решений по каждой из тем дискуссий, а по итогам пленарных заседаний II Дальневосточного женского Форума и XV съезда женщин Якутии будут приняты две резолюции с рекомендациями для решения обсуждённых проблем и поставленных задач.