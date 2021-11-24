В Якутске пройдет премьера историко-хроникального документального фильма!

«Век якутского кино«

Историко-хроникальный документальный фильм

Режиссер Иван Кривогорницын

продолжительность 1 ч.20 мин.

Историко-хроникальный документальный фильм «Век якутского кино», посвященный 110-летию первого кинопоказа в Якутии и 100-летию автономии республики снят по заказу Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). При участии Национальной библиотеки РС(Я) и Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии. Фонды и хранилища которых становятся все более актуальными в свете предстоящего юбилея автономии.

Сам повод к созданию фильма буквально укладывается в один абзац: 30 ноября 1911 года в здании Городской публичной библиотеки и Якутского областного музея (ныне Историческое здание Национальной библиотеки РС(Я)) был организован первый в истории Якутии кинопоказ. Он состоялся благодаря группе энтузиастов: директору Якутского отделения Русско-азиатского банка Михаилу Моргульцу, главе города Павлу Юшманову, промышленнику Алексею Семенову и купцу Василию Силину – этому историческому событию якутский зритель обязан массовой кинофикацией, затронувшей даже самые отдаленные районы в Якутии – в духе своего времени и поистине всесоюзного масштаба. И не в последнюю очередь тем, что сегодня у жителей Якутии есть выбор – между голливудскими картинами и фильмами производства Сахавуда, вполне оформившихся в современный культурный феномен.

Фильм известного своей профессиональной работой с документом режиссера Ивана Кривогорницына разворачивает перед зрителем ретроспективу становления и развития кинематографии в Якутии. Рассказывает интересные факты из истории, обращаясь к разным источникам, начиная с первого кинопоказа и до наших дней. В ходе съемок собрана уникальная кинохроника, сняты десятки интервью с лицами, оказавшими влияние на развитие киноиндустрии республики, вписавших свои имена в историю становления кино Якутии.

Впервые в истории Якутии под пристальный взгляд признанного мастера документального кино попадает само Кино: от истоков до наших дней. Уникальный фильм объединит на его просмотре всех, кто занимается искусством кино и его ценителей.

Премьера фильма состоится 30 ноября в 14:00 ч. в кинотеатре «Лена». Вход свободный.

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