В Якутске пройдет отчет правительства республики

Отчет по итогам работы правительства РС (Я) за 2021 год перед населением города Якутска состоится сегодня, 9 марта 2022 года в 16.00 часов в онлайн-формате. Отчет проведет председатель правительства республики Андрей Тарасенко.

В отчете примут участие руководство города Якутска, представители министерств, окружной администрации, территориальных органов управления и общественность города.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале окружной администрации г. Якутска в YouTube по ссылке: https://youtu.be/mOzQqmZlTXs.

Жители городского округа «город Якутск» могут задать свои вопросы через платформу OneClickYakutia: https://yakutia.click/otchet2021/.