В Якутске пройдет онлайн-ярмарка вакансий для безработных

Фронт-офис «Моя Работа» 22 октября с 11:00 до 13:00 часов проводит дистанционный «День открытых дверей» в формате онлайн. Будет организована мини-ярмарка вакансий строительных организаций и временных общественных работ, онлайн-вебинар, индивидуальные консультации по профобучению. А также работники офиса «Моя Работа» информируют граждан о программе переезда и переселения, финансовой поддержке через Службу занятости населения.

Расписание мероприятий:

11:00-12:15 – Мини-ярмарка вакансий строительных организаций и временных общественных работ (На базе платформы ZOOM)

11:00-11:20 – Онлайн-вебинар на тему «Как повысить свою конкурентоспособность в условиях пандемии» для безработных и незанятых граждан (Прямой эфир Instagram)

11:00-13:00 – Индивидуальные консультации по профессиональному обучению для безработных и незанятых граждан (По заявкам на номер телефона 507-526)

12:00-12:20 – Информирование граждан о программе переезда и переселения (Прямой эфир Instagram)

12:30-12:50 – Информирование работодателей о финансовой поддержке через Службу занятости населения (Прямой эфир Instagram)

О «Дне открытых дверей» вы можете узнать по номерам стационарных телефонов Службы занятости: 508-800, 507-528, 507-526

Фронт-офис «Моя Работа»