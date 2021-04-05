В Якутске пройдет научная конференция в формате TEDx

10 апреля в Якутске состоится большая научная конференция в легендарном формате TEDx. Лицензия на проведение конференции была получена в 2020 году. TEDxYakutsk пройдет 10 апреля с 12:00 в онлайн формате. Стать зрителями можно пройдя по ссылке

TED — глобальный научный проект, известный во всем мире. В разное время на этой конференции выступали 42-й президент США Билл Клинтон, нобелевские лауреаты Джеймс Уотсон, Мюррей Гелл-Манн, а также основатель Википедии Джимми Уэйлс.

Каждое событие TED и TEDx проходит по определённой тематике, тема TEDxYakutsk «Сильные и увлеченные!». По мнению организаторов, выбранная тема отражает жизнь, работу и творчество на Севере. Ведь каждый из нас сильный человек, который в таких сложных климатических условиях трудится, совершает открытия, преодолевает сложности и препятствия.

На конференции выступит 7 спикеров из различных областей, среди которых биомеханика, архитектура, этнография, искусство. В программе конференции также есть спикеры, которые расскажут о человеческих возможностях, и о том, как идеи и стремления могут менять мир. Со списком всех спикеров можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия

«Работая журналистом, я встречалась по работе со многими учеными, исследователями, интересными творческими людьми, и я задалась вопросом: «Можно ли организовать TED в Якутске? Насколько это вообще возможно? На какое-то время забыла об этой идее, но позже вновь вернулась, когда начала работать в SMART-библиотеке. В феврале мы с директором Центральной библиотечной системы Марией Андреевой решили попробовать и начали искать информацию», — поделилась организатор конференции Розалия Борисова.

С февраля 2020 года организаторы работали над составлением заявки, продумывали тематику и суть выступлений, переписывались с организаторами из Америки. Нужно отметить, что организатором конференции TEDx может стать каждый, для этого нужно получить лицензию.

В апреле стало известно, что в США одобрили заявку. В связи с пандемией, конференция была перенесена с октября 2020 года на апрель 2021.

Последние 2 месяца шла интенсивная подготовка к конференции. Спикеры работали с редакторами кафедры журналистики СВФУ, преподавателями по актерскому мастерству Колледжа культуры и искусств.

Само вещание будет проходить из современной студии Jalinga Центра опережающей профессиональной подготовки.

Организаторы приглашают горожан и жителей Якутии стать частью конференции, активно обсуждать идеи и опыт спикеров в чате прямого эфира и распространять эти идеи.

После конференции все видео выступлений будут отправлены в TED для дальнейшего распространения и размещения на официальном сайте и ютуб канале TEDx.