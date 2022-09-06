В Якутске пройдет народный проект — Якутия в лучах славы

7 СЕНТЯБРЯ в Доме дружбы народов им.А.Е.Кулаковского проводится межнациональный народный проект «ЯКУТИЯ В ЛУЧАХ СЛАВЫ», приуроченный к 100-летию образования Якутской АССР и 390-летию города Якутска.

Организаторы проекта:

• Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я)

• Окружная администрация города Якутска

• Управление архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я)

• Центр компетенций по вопросам городской среды «LETO»

• Ассоциация предпринимателей РС(Я) «Сделано в Якутии»

• Ассамблея народов РС(Я)

• Молодежная Ассамблея народов РС(Я)

• АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского»

В рамках мероприятия в 14.00 состоится открытие выставочного проекта «Якутия: прошлое, настоящее, будущее» с тематическими зонами: «Уникальная Якутия. Нить времени» — выставка дореволюционных открыток, «Любимый город» — фотовыставка о городе Якутске, «Сделано в Якутии» — демонстрация продукции местных товаропроизводителей, «Меняем Якутию» — презентация мастер-планов населенных пунктов и дизайн-проектов общественных пространств РС(Я). Выставка будет работать до 15 сентября.

В 15.00 часов пройдут питч-сессия «Города как источник вдохновения» и патриотическая акция «Люди Славы» с участием молодежи и представителей национально-культурных объединений РС(Я).

Основная задача мероприятия – презентация нового облика Республики и демонстрация товаров и услуг местных производителей, вовлечение молодежи и представителей национально-культурных объединений в общественном проектировании городов и сельских поселений, воспитания чувства сопричастности в создании процветающего и безопасного региона. Мы уверены, что обеспечение качественной городской среды и комфортного проживания жителей создает условия для создания уютной и дружелюбной среды и вдохновляет на общественные инициативы и творческие проекты.