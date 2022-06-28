В Якутске пройдет марафон «Sinet Team Yakutsk Marathon»

При поддержке Окружной администрации города Якутска 2 июля пройдет первый массовый марафонский забег «Sinet Team Yakutsk Marathon». Забег посвящен 100-летию образования ЯАССР и 390-летию города Якутска.

Организатор первого марафона – генеральный директор «Fitness Life» Виктор Салтыков. Титульный спонсор – команда развития Sinet Team @sinet_team.

Марафон «Sinet Team Yakutsk Marathon» состоится в ночь со 2 на 3 июля, старта будет дан на стадионе “Туймаада”.

Регистрация участников проводилась на сайте www.ykt.run с 1 февраля по 25 июня 2022 года. По информации организаторов, на участие в 5 дистанциях зарегистрировалось более 1200 человек.

Помимо марафонского забега на 42,2 км участники пробегут дистанции 21,1 км, 10,5 км и 5 км, а также будет детский забег на 500 метров. Лимит времени на прохождение основной дистанции в 42,2 км — 6 часов.

Напомним, полумарафон «Sinet Team Yakutsk Marathon» проводится в Якутске с 2016 года. В 2022 году организаторами принято решение о проведении полноценного марафона.

В этом году среди участников, которые финишируют на своей дистанции, будет проведен розыгрыш ценных призов. Главный приз розыгрыша — автомобиль «LADA Granta» предоставлен Окружной администрацией города Якутска, кроме того будет разыгран земельный участок в СОНТ “Сатал” и другие призы от спонсоров.

Мероприятие проводится с целью популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и любительского бега как массового вида спорта, привлечения любителей всех возрастов к систематическим занятиям спортом, повышения спортивного мастерства и стимулирования роста спортивных достижений в беге на короткие и длинные дистанции.

К участию в «Sinet Team Yakutsk Marathon» допускаются лица, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 либо переболевшие новой коронавирусной инфекцией не ранее, чем 6 месяцев с предъявлением QR-кода.