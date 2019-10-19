19.10.2019
17:55
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Некролог
В Якутске пройдет гражданская панихида по Розалии Петровой
Родственники с глубоким прискорбием сообщают: на 83-м году после продолжительной болезни ушла из жизни
ПЕТРОВА Розалия Афанасьевна,
артист балета, сотрудник Национального архива РС(Я), архива Министерства сельского хозяйства, ветеран труда, наша супруга, мама, бабушка и прабабушка. Не стало доброго, заботливого человека, который является примером для всех поколений нашей семьи. Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах.
Прощание состоится 21.10.2019 в траурном зале «Некрополь» Медцентра – Сергеляхское шоссе, 5 км 2/8. Начало панихиды в 12 часов.
Источник: Родственники
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