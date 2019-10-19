В Якутске пройдет гражданская панихида по Розалии Петровой

Родственники с глубоким прискорбием сообщают: на 83-м году после продолжительной болезни ушла из жизни ПЕТРОВА Розалия Афанасьевна, артист балета, сотрудник Национального архива РС(Я), архива Министерства сельского хозяйства, ветеран труда, наша супруга, мама, бабушка и прабабушка. Не стало доброго, заботливого человека, который является примером для всех поколений нашей семьи. Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах. Прощание состоится 21.10.2019 в траурном зале «Некрополь» Медцентра – Сергеляхское шоссе, 5 км 2/8. Начало панихиды в 12 часов.

Источник: Родственники

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