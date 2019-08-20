20.08.2019
20:42
98
Спорт
В Якутске пройдет городской чемпионат по манежной езде и конкуру
24 августа в 14:00 состоится открытый чемпионат ГО «Город Якутск» по манежной езде и конкуру среди детей и взрослых.
Конкур – вид конного спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий определенной сложности. Это наиболее зрелищный вид конного спорта, требующий от всадника и лошади упорных тренировок, поэтому к соревнованию допускаются лошади, находящиеся в лучшей физической форме. Конкур в полной мере демонстрирует силу и грацию этих прекрасных животных. Приходите, будет интересно!
Место проведения: конкурный плац ипподрома ФГБОУ ВО Якутской ГСХА.
Источник: Пресс-служба ФГБОУ ВО Якутская ГСХА.
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