В Якутске пройдет городской чемпионат по манежной езде и конкуру

24 августа в 14:00 состоится открытый чемпионат ГО «Город Якутск» по манежной езде и конкуру среди детей и взрослых.

Конкур – вид конного спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий определенной сложности. Это наиболее зрелищный вид конного спорта, требующий от всадника и лошади упорных тренировок, поэтому к соревнованию допускаются лошади, находящиеся в лучшей физической форме. Конкур в полной мере демонстрирует силу и грацию этих прекрасных животных. Приходите, будет интересно!

Место проведения: конкурный плац ипподрома ФГБОУ ВО Якутской ГСХА.