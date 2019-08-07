В Якутске пройдет фестиваль «Золотая пора 60+»

24-25 августа в рамках Года добрососедства в Якутске в Парке культуры и отдыха и Дворце детского творчества состоится фестиваль «Золотая пора 60+» под девизом «Жизнь прекрасна!»

Главными действующими лицами фестиваля являются горожане, активно созидающие и меняющие жизнь людей к лучшему. Проект направлен на поддержку творчества и активной общественной жизни людей старшего поколения.

Цель мероприятия – организация содержательного и интересного досуга пожилых людей, вовлечение их в общественную жизнь, раскрытие и демонстрация талантов, интересов, хобби людей старшего поколения. Также немаловажную роль играет вовлечение лиц «золотого возраста» в общественно-активную деятельность, привлечение органов власти, общественных организаций, СМИ к решению проблем пожилых людей.

Фестиваль состоит из 7 направлений. В направлении «Здоровье» пройдут массовые мастер-классы, в том числе от известных поваров Иннокентия Тарбахова и других, лектории врачей по узким специальностям, йога, беседы про здоровое питание, эмоциональное здоровье.

В рамках вокального направления состоится творческий фестиваль «Мой город». Также пройдут конкурс бабушек и дедушек «Золотая пара», финал конкурса «Золотая Леди», выставка коллекционеров, выставка мастеров прикладного творчества, показ модельеров, выставка авторских национальных украшений, аксессуаров, бижутерии и картин художников, проект преображение «Образ», танцы под баян, ретро-танцы «СССР», бальные танцы.

Люди золотого возраста примут участие на спортивных мероприятиях: скандинавская ходьбы, якутские настольные игры, конкурс шахматистов, шашки, домино, аэробики. Пройдут обучение – для них готовят мастер-классы по компьютерной грамоте (интернет, госуслуги (МФЦ), соцсети), «Любимая книга» и «Любимый журнал», консультации пенсионного Фонда РФ, Управления соцзащиты.

В направлении «Бизнес» индивидуальные предприниматели проведут интересные мастер-классы, кроме этого состоится выставка-продажа цветов, овощей, кулинарных изделий.

Участники фестиваля встретятся с известными политиками, интересными семьями (династиями), артистами Саха театра, Русского театра. Также пройдет фотоконкурс «Мои путешествия», будет организован показ ретро-фильмов СССР и Индия.

Конкурсы пройдут также в инстаграме, как «Семейная история», «Золотая Леди» (конкурс стильных бабушек), «Семейный раритет».

Организаторами фестиваля «Золотая пора 60+» являются Окружная администрация города Якутска, журнал «Журфикс», Парк культуры и отдыха, Дворец детского творчества.