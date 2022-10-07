В Якутске пройдет фестиваль профессий

В фестивале профессий школьники Якутии примерят на себя профессии фотографа, фармацевта, агронома и гейм-дизайнера.

Фестиваль профессий — это возможность для школьников погрузиться в мир специальностей прошлого, настоящего и будущего, узнать какие навыки будут наиболее востребованы, самостоятельно попробовать понравившиеся профессии, а также получить советы и рекомендации от профессиональных наставников.

С 18 по 22 октября 2022 года в историческом парке «Россия – моя история» пройдет фестиваль профессий «Билет в будущее». Это уникальная профориентационная площадка для школьников 6 – 11 классов, позволяющая решить задачи по знакомству обучающихся с миром профессий в практикоориентированном формате.

На мероприятии компании-партнеры из числа профессиональных образовательных организаций, промышленных и производственных компаний проведут профессиональные пробы с погружением в деятельность востребованных профессий. Площадка фестиваля будет разделена на 8 тематических направлений: безопасная среда, социальная среда, умная среда, здоровая среда, комфортная среда, индустриальная среда, креативная среда и аграрная среда.

За период проведения Фестиваля, его посетят свыше 800 школьников, зарегистрированные на платформе «Билет в будущее». Каждый из них пройдет по две профессиональные пробы. Такой профнавигационный маршрут дает возможность ребятам познакомиться сразу с несколькими профессиями из разных отраслей и на практике примерить наиболее понравившиеся из них.

«Фестиваль профессий проводится в рамках реализации Федерального проекта «Билет в будущее» и является инициативой нашего региона, которая посвящена празднованию 100-летия создания Якутской АССР. Главная идея заключается в том, чтобы показать нашим участникам как изменился мир профессий за 100 лет и как он продолжает развиваться. Мы надеемся, что школьники, посетившие фестиваль, получат представление о профессиях и смогут успешно реализовать себя в дальнейшем», — отметила Галина Антонова-Тен, руководитель дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии.

Кроме этого, 19 октября, в историческом парке «Россия – моя история» откроется интерактивная выставка «Лаборатория будущего», которая будет работать до 2 ноября.