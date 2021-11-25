В Якутске пройдет фестиваль короткометражного фильма «Республика Кино» 🎬
FEST 2021/Якутск/ 01-04 декабря
Организаторы Фестиваля:
Министерство культуры и духовного РС(Я)
АУ РС(Я) ГНК «Сахафильм»
15 ноября 2021г. завершился прием киноработ Первого республиканского Фестиваля короткометражных фильмов «Республика Кино». Было отсмотрено 110 фильмов разных жанров и отобрано в финал 16 фильмов с широкой республиканской географией производства.
В состав жюри вошли не только именитые якутские кинематографисты, но и кинематографисты из Казахстана, Кыргызстана, Москвы.
4 декабря жюри наградит победителей по следующим номинациям «Лучший фильм», «Лучший режиссер», специальные призы, в том числе и специальный приз им. Иннокентия Аммосова «За лучшую операторскую работу» от сообщества кинооператоров РС(Я).
Во время фестиваля с 1 по 4 декабря в Историческом парке «Россия- моя история», помимо показов фильмов-финалистов фестиваля, пройдут мастер классы от ведущих якутских кинематографистов и обучающие лекции от спикеров фестиваля Ержан Жумабекова, киноведа программного директора МКФ «Байконур» в Алматы, Айбек Дайырбекова, кинорежиссера, председателя Союза кинематографистов Кыргызстана, Янны Буряк, основателя и генерального директора кинокомпании Mimesis (г. Москва), Егор Москвитина, кинокритика, программного директора фестиваля сериалов «Пилот» и фестиваля жанровых фильмов «Хоррор Фест (г. Москва).
“Республика КИНО”
Дата: 1-4 декабря
Место: Музей Россия — моя история
Адрес: ул. Ксенофонта Уткина, 5
|Время лекций
|Лекторий 1 этаж
|Спикер
|Кинозал 2 этаж
|1 декабря
|Время: 11.30 Внеконкурсная программа МК “Байконур”. “Абак и ритуал обхода” 29 мин. Анимационный фильм Реж. Иван Ардашов
|Время: 12.00 Внеконкурсная программа МК “Байконур”. “Альгиз” 26 мин Реж. Кристина Михайлова
|Время: 12.30 Внеконкурсная программа МК “Байконур”. “Холодной летней ночью” 23 мин. Реж. Амир Аменов.
|13.00 — 14.15
|Как превратить идею в сценарий
|Мария Находкина, сценарист. Якутск
|14.30 — 15.45
|О современном казахском и кыргызском кино
|Ержан Жумабеков, киновед, кинокритик, педагог. Программный директор МКФ «Байконур» в Алматы. Айбек Дайырбеков, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Председатель Союза кинематографистов Кыргызстана.
|16.00
|Открытие выставки художника-постановщика Саргыланы Скрябиной “Кинообразы”
|Саргылана Скрябина, художник- постановщик кинокомпании “Сахафильм”. Якутск
|Время: 15.40 Основной конкурс “22 часа под землей” 20.05 мин. Кобяйский улус. Документальный фильм. реж. Катерина Азарова
|16.30-17.30
|Грим – это искусство
|Галина Семенова, художник по гриму. Якутск
|Время: 16.10 Основной конкурс “Туохтан” (Фактор) 15 мин. Усть-Алданский район. Драма реж. Никандр Федоров
|17.45
|Творческая встреча. 15 лет Студии “DetSAT”
|Дмитрий Шадрин, продюсер, режиссер. Якутск Алексей Егоров, продюсер, режиссер. Якутск
|Время: 16.40 Основной конкурс “Атас” (Друг) 22.17 мин. Амгинский улус. Драма реж. Евгений Николаев
|Время: 17.10 Основной конкурс “Ис Уус” 23.23 мин Верхневилюйский улус реж. Уу Саха Омук
|Время: 17.40 Основной конкурс “Нужен клей” 15 мин. Драма, фантастика г. Нерюнгри реж. Алексей Плишков
|Время: 19.00 Торжественная Церемония открытия кинофестиваля Фильмы открытия “Айтал”, 23 мин. Драма, реж. Владимир Мункуев “Сир оройо” (Макушка земли), 23 мин. Драма,реж. Эдуард Новиков.
|2 декабря
|11.30 — 12.30
|Профессия “Второй режиссёр”: Задачи. Цели. Навыки.
|Анастасия Питель, второй режиссер. Якутск, Москва
|Время: 11.00 Ретроспектива. “Мааппа” 1986 г. 20 мин. Драма реж. Алексей Романов
|13.00 — 14.00
|Продвижение короткометражных фильмов на кинофестивали
|Янна Буряк, продюсер, основатель и генеральный директор кинокомпании MIMESIS и российского агентства короткометражного кино VOSTOK. Москва
|Время: 11.30 Ретроспектива. “Оҕонньор” (Старик). 2004 г. 15 мин. Драма реж. Никита Аржаков
|14.15 — 15.15
|Как снять малобюджетный фильм.
|Дмитрий Давыдов, режиссер. с.Амга
|Время: 12.00 Ретроспектива “Төлөрүйүү” (Перелом) 1996 г. 26 мин. Драма реж. Геннадий Багынанов
|15.30 — 17.00
|Введение в операторское искусство. Работа с камерой и светом
|Семен Аманатов, Айтал Никитин, Петр Иванов кинооператоры кинокомпании “Сахафильм”. Якутск
|Время: 12.30 Ретроспектива “Балыксыт” (Рыбак) 2006 г. 25 мин. Драма реж. Вячеслав Семенов
|Время: 14.30 Основной конкурс “Сэрии оҕолоро” (Дети войны) Документальная анимация 40 мин. Якутск реж. Сардаана Барабанова
|Время: 15.20 Основной конкурс “Недра” 6 мин. Триллер Якутск реж. Аполлинария Дегтярева
|Время: 15.30 Основной конкурс “Соҕотох бэс” 39 мин. Драма Мегино-Кангаласский улус реж. Данил Осипов
|Время: 16.20 Основной конкурс “Полтергейст” 17 мин. Ужасы, мистика г. Нерюнгри реж. Дмитрий Кузьмин
|3 декабря
|11.00 — 12.00
|Развитие креативных индустрий в республике.
|“Sinet”, AyarKut Yakutia, фонд поддержки современного искусства Якутии и фонд «Сахавуд»
|Время: 11.00 Ретроспектива “Мааппа” 1986 г. 20 мин. Драма реж. Алексей Романов
|12.15 — 13.15
|Продюсер. Все этапы создания кино: от идеи до премьеры
| Ирина Бугаева, продюсер. Якутск
|Время: 11.30 Ретроспектива “Оҕонньор” (Старик) 2004 15 мин. Драма реж. Никита Аржаков
|13.30 — 14.30
|Как создать киностудию с нуля (техническое обеспечение).
|Алексей Павлов, кинооператор, руководитель творческой платформы «Пространство». Якутск
|Время: 12.00 Ретроспектива “Төлөрүйүү” (Перелом) 1996 г. 27 мин. Драма реж. Геннадий Багынанов
|14.45 — 15.45
|О настоящем и возможном будущем сериалов
|Егор Москвитин, кинокритик Esquire, «Медузы», «Искусства кино», РБК и «Афиши», преподаватель Московской школы кино, программный директор фестиваля сериалов «Пилот» и фестиваля жанровых фильмов «Хоррор Фест». Москва
|Время: 12.30 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Товарищ полицейский” 13 мин. Реж. Асель Аушакимова
|16.00 — 17.00
|Реклама, афиши, трейлер, креатив. Как продать фильм зрителю
|Виктор Ли-Фу, фотограф, продюсер, руководитель студии “Sreda”. Якутск
|Время: 13.45 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Карантин” 30 мин Документальный фильм Реж. Алишер Жадигеров
|17.15 — 18.45
|Что делать со снятым фильмом. Как попасть на главные фестивали
|Степан Бурнашев, режиссер, продюсер, руководитель компании “САЙДАМ БАРЫЛ”
|Время: 14.20 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Умай” 29 мин. Реж.Инкар Абдраш
|Время: 15.00 Основной конкурс «Тайна Вилюйского хранилища» 42 мин. Документальный фильм г. Якутск Режиссер: Анастасия Борисова
|Время: 15.50 Основной конкурс “Вы не мой” 13.20 мин. Драма г. Якутск Реж. Васильев Николай
|Время: 16.10 Основной конкурс «Туhах» (Силки) 16.20 мин. Мистика Жиганский район Реж. Аполлон Степанов
|Время: 16.30 Основной конкурс «Таксист» 39 мин. Драма г. Якутск Реж. Илларион Яковлев
|4 декабря
|11.00 12.00
|Профессия режиссер
|Эдуард Новиков, режиссер кинокомпании “Сахафильм”. Якутск
|Время: 11.30 Основной конкурс “Cитимнээх сиэл” (Невидимые нити) 9 мин. Драма г. Якутск Режиссер: Пётр Винокуров
|12.15 — 13.15
|Художник- постановщик в кино
|Саргылана Скрябина, художник-постановщик кинокомпании “Сахафильм. Якутск
|Время: 11.50 Основной конкурс «Биир kүн» (Один день) 16.20 мин. Драма, криминал г. Якутск Реж. Дмитрий Кононов, Айаал Ан
|13.30 14.30
|Режиссура монтажа
|Любовь Борисова, режиссер, режиссер- монтажа. Якутск
|Время: 12.10 Основной конкурс “Преодоление” 26 мин. Документальный фильм Чурапчинский улус. Реж. Давид Дьячковский
|16.00 — 18.00
|Церемония награждения в кинотеатре “Лена” Фильм закрытия кинофестиваля “ПЕСНЬ ДРЕВА” Мюзикл, драма 2018 г. хр. 01:33 Режиссер: Айбек Дайырбеков
|Время: 12.40 Программа анимации “Сказка про оленя” г. Якутск Реж. мультипликатор: Анна Шамаева “Байанай” г. Якутск Реж. Николай Павлов “Кырдьаҕас” (Старик) г. Якутск Автор сценария и Реж. Сусликов Дамир “Эһээ” (Дедушка) Сунтарский улус Реж. Анатолий Афанасьев
|Время: 13.25 “Айтал” 23 мин. Драма Реж. Владимир Мункуев
|Время: 14.00 “Сир оройо” (Макушка земли) 23 мин. Драма Реж. Эдуард Новиков
|Время: 14.30 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Товарищ полицейский” 13 мин. Реж. Асель Аушакимова
|Время: 14.50 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Карантин” 30 мин. Документальный фильм Реж. Алишер Жадигеров
|Время: 15.20 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Умай” 29 мин. Реж.Инкар Абдраш
|Время: 16.00 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Абак и ритуал обхода” 29 мин. Анимационный фильм Реж. Иван Ардашов
|Время: 16.35 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Альгиз” 26 мин. Реж. Кристина Михайлова
|Время: 17.10 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Холодной летней ночью” 23 мин. Реж. Амир Аменов
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