В Якутске пройдет фестиваль короткометражного фильма «Республика Кино» 🎬

FEST 2021/Якутск/ 01-04 декабря

Организаторы Фестиваля:

Министерство культуры и духовного РС(Я)

АУ РС(Я) ГНК «Сахафильм»

15 ноября 2021г. завершился прием киноработ Первого республиканского Фестиваля короткометражных фильмов «Республика Кино». Было отсмотрено 110 фильмов разных жанров и отобрано в финал 16 фильмов с широкой республиканской географией производства.

В состав жюри вошли не только именитые якутские кинематографисты, но и кинематографисты из Казахстана, Кыргызстана, Москвы.

4 декабря жюри наградит победителей по следующим номинациям «Лучший фильм», «Лучший режиссер», специальные призы, в том числе и специальный приз им. Иннокентия Аммосова «За лучшую операторскую работу» от сообщества кинооператоров РС(Я).

Во время фестиваля с 1 по 4 декабря в Историческом парке «Россия- моя история», помимо показов фильмов-финалистов фестиваля, пройдут мастер классы от ведущих якутских кинематографистов и обучающие лекции от спикеров фестиваля Ержан Жумабекова, киноведа программного директора МКФ «Байконур» в Алматы, Айбек Дайырбекова, кинорежиссера, председателя Союза кинематографистов Кыргызстана, Янны Буряк, основателя и генерального директора кинокомпании Mimesis (г. Москва), Егор Москвитина, кинокритика, программного директора фестиваля сериалов «Пилот» и фестиваля жанровых фильмов «Хоррор Фест (г. Москва).

“Республика КИНО”

Дата: 1-4 декабря

Место: Музей Россия — моя история

Адрес: ул. Ксенофонта Уткина, 5