25.11.2021
15:48
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Культура

В Якутске пройдет фестиваль короткометражного фильма «Республика Кино» 🎬

FEST 2021/Якутск/ 01-04 декабря

Организаторы Фестиваля:

Министерство культуры и духовного РС(Я)

АУ РС(Я) ГНК «Сахафильм»

15 ноября 2021г. завершился прием киноработ Первого республиканского Фестиваля короткометражных фильмов «Республика Кино». Было отсмотрено 110 фильмов  разных  жанров  и  отобрано  в  финал 16 фильмов с широкой  республиканской географией  производства.  

В состав жюри вошли не только именитые якутские кинематографисты, но и кинематографисты из Казахстана, Кыргызстана, Москвы.  

4 декабря жюри  наградит победителей  по следующим номинациям «Лучший фильм», «Лучший режиссер», специальные призы, в том числе и специальный приз им. Иннокентия Аммосова «За лучшую операторскую работу» от сообщества кинооператоров РС(Я).

Во время фестиваля с 1 по 4 декабря в Историческом парке «Россия- моя история», помимо показов фильмов-финалистов фестиваля, пройдут  мастер классы от ведущих якутских кинематографистов и обучающие лекции от спикеров фестиваля Ержан Жумабекова, киноведа программного директора МКФ «Байконур» в Алматы, Айбек Дайырбекова, кинорежиссера, председателя Союза кинематографистов Кыргызстана, Янны Буряк, основателя и генерального директора кинокомпании Mimesis (г. Москва), Егор Москвитина, кинокритика, программного директора фестиваля сериалов «Пилот» и фестиваля жанровых фильмов «Хоррор Фест (г. Москва).

“Республика КИНО” 

Дата: 1-4 декабря

Место: Музей Россия — моя история

Адрес: ул. Ксенофонта Уткина, 5

Время  лекцийЛекторий  1 этажСпикер Кинозал 2 этаж
1 декабря
Время: 11.30 Внеконкурсная программа МК “Байконур”. “Абак и ритуал обхода” 29 мин. Анимационный фильм Реж. Иван Ардашов
Время: 12.00 Внеконкурсная программа МК “Байконур”. “Альгиз” 26 мин Реж.  Кристина Михайлова
Время: 12.30 Внеконкурсная программа МК “Байконур”. “Холодной летней ночью” 23 мин. Реж. Амир Аменов.
13.00 — 14.15Как превратить идею в сценарийМария Находкина, сценарист. Якутск
14.30 — 15.45   О современном казахском и кыргызском киноЕржан Жумабеков,  киновед, кинокритик, педагог. Программный директор МКФ «Байконур» в Алматы. Айбек Дайырбеков, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Председатель Союза кинематографистов Кыргызстана. 
16.00 Открытие выставки художника-постановщика Саргыланы Скрябиной “Кинообразы” Саргылана Скрябина, художник- постановщик кинокомпании “Сахафильм”. Якутск  Время: 15.40 Основной конкурс “22 часа под землей”  20.05 мин. Кобяйский улус. Документальный фильм. реж. Катерина Азарова 
16.30-17.30Грим – это искусствоГалина Семенова, художник по гриму. ЯкутскВремя: 16.10 Основной конкурс “Туохтан” (Фактор) 15 мин. Усть-Алданский район. Драма  реж. Никандр Федоров 
17.45  Творческая встреча. 15 лет Студии “DetSATДмитрий Шадрин, продюсер, режиссер. Якутск   Алексей Егоров, продюсер, режиссер. ЯкутскВремя: 16.40 Основной конкурс “Атас” (Друг)  22.17 мин. Амгинский улус. Драма реж. Евгений Николаев 
Время: 17.10 Основной конкурс “Ис Уус” 23.23 мин Верхневилюйский улус реж. Уу Саха Омук
Время: 17.40 Основной конкурс “Нужен клей” 15 мин. Драма, фантастика г. Нерюнгри реж. Алексей Плишков
 Время: 19.00 Торжественная Церемония открытия кинофестиваля Фильмы открытия  “Айтал”, 23 мин. Драма, реж. Владимир Мункуев  “Сир оройо” (Макушка земли), 23 мин. Драма,реж. Эдуард Новиков. 
2 декабря
11.30 — 12.30 Профессия “Второй режиссёр”: Задачи. Цели. Навыки.Анастасия Питель, второй режиссер. Якутск, МоскваВремя: 11.00 Ретроспектива.  “Мааппа” 1986 г. 20 мин. Драма  реж. Алексей Романов 
13.00 — 14.00 Продвижение короткометражных фильмов на кинофестивалиЯнна Буряк, продюсер, основатель и генеральный директор кинокомпании MIMESIS и российского агентства короткометражного кино VOSTOK. МоскваВремя: 11.30 Ретроспектива.  “Оҕонньор” (Старик). 2004 г. 15 мин. Драма реж. Никита Аржаков 
14.15 —  15.15  Как снять малобюджетный фильм.Дмитрий Давыдов, режиссер. с.АмгаВремя: 12.00 Ретроспектива  “Төлөрүйүү” (Перелом) 1996 г. 26 мин. Драма реж. Геннадий Багынанов 
15.30 — 17.00  Введение в операторское искусство. Работа с камерой и светомСемен Аманатов, Айтал Никитин, Петр Иванов кинооператоры кинокомпании “Сахафильм”. ЯкутскВремя: 12.30 Ретроспектива  “Балыксыт” (Рыбак) 2006 г. 25 мин. Драма реж. Вячеслав Семенов
Время: 14.30 Основной конкурс “Сэрии оҕолоро”  (Дети войны) Документальная анимация 40 мин. Якутск реж. Сардаана Барабанова
Время: 15.20 Основной конкурс “Недра” 6 мин. Триллер Якутск реж. Аполлинария Дегтярева
Время: 15.30 Основной конкурс “Соҕотох бэс” 39 мин. Драма Мегино-Кангаласский улус реж. Данил Осипов
Время: 16.20 Основной конкурс “Полтергейст” 17 мин. Ужасы, мистика г. Нерюнгри реж. Дмитрий Кузьмин
3 декабря
11.00 — 12.00 Развитие креативных индустрий в республике.“Sinet”, AyarKut Yakutia,  фонд поддержки современного искусства Якутии и  фонд «Сахавуд»Время: 11.00 Ретроспектива  “Мааппа” 1986 г. 20 мин. Драма  реж. Алексей Романов 
12.15 — 13.15 Продюсер. Все этапы создания кино: от идеи до премьеры

  Ирина Бугаева, продюсер. Якутск

Время: 11.30 Ретроспектива  “Оҕонньор” (Старик) 2004 15 мин. Драма реж. Никита Аржаков 
13.30 — 14.30 Как создать киностудию с нуля (техническое обеспечение).Алексей Павлов, кинооператор, руководитель творческой платформы «Пространство». ЯкутскВремя: 12.00 Ретроспектива  “Төлөрүйүү” (Перелом) 1996 г. 27 мин. Драма реж. Геннадий Багынанов
14.45 — 15.45    О настоящем и возможном будущем сериаловЕгор Москвитин, кинокритик Esquire, «Медузы», «Искусства кино», РБК и «Афиши», преподаватель Московской школы кино, программный директор фестиваля сериалов «Пилот» и фестиваля жанровых фильмов «Хоррор Фест». МоскваВремя: 12.30 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Товарищ полицейский” 13 мин. Реж. Асель Аушакимова
16.00 — 17.00 Реклама, афиши, трейлер, креатив. Как продать фильм зрителю Виктор Ли-Фу, фотограф, продюсер, руководитель студии “Sreda”. ЯкутскВремя: 13.45 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Карантин” 30 мин Документальный фильм Реж. Алишер Жадигеров
17.15 — 18.45 Что делать со снятым фильмом. Как попасть на главные фестивалиСтепан Бурнашев, режиссер, продюсер, руководитель компании  “САЙДАМ БАРЫЛ”Время: 14.20 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Умай” 29 мин. Реж.Инкар Абдраш
Время: 15.00 Основной конкурс «Тайна Вилюйского хранилища» 42 мин. Документальный фильм г. Якутск  Режиссер: Анастасия Борисова
Время: 15.50 Основной конкурс “Вы не мой” 13.20 мин. Драма г. Якутск Реж. Васильев Николай
Время: 16.10 Основной конкурс «Туhах» (Силки)  16.20 мин. Мистика Жиганский район Реж. Аполлон Степанов
Время: 16.30 Основной конкурс «Таксист»  39 мин. Драма  г. Якутск Реж. Илларион Яковлев
   
  4 декабря
11.00 12.00Профессия режиссерЭдуард Новиков, режиссер кинокомпании “Сахафильм”. ЯкутскВремя: 11.30 Основной конкурс “Cитимнээх сиэл” (Невидимые нити) 9 мин. Драма г. Якутск Режиссер: Пётр Винокуров
12.15 — 13.15 Художник- постановщик в киноСаргылана Скрябина, художник-постановщик кинокомпании “Сахафильм. ЯкутскВремя: 11.50 Основной конкурс «Биир kүн» (Один день) 16.20 мин. Драма, криминал г. Якутск Реж. Дмитрий Кононов, Айаал Ан
13.30 14.30Режиссура монтажаЛюбовь Борисова, режиссер, режиссер- монтажа. ЯкутскВремя: 12.10 Основной конкурс “Преодоление” 26 мин. Документальный фильм Чурапчинский улус. Реж. Давид Дьячковский
16.00 — 18.00Церемония награждения в кинотеатре “Лена” Фильм закрытия кинофестиваля “ПЕСНЬ ДРЕВА” Мюзикл, драма 2018 г. хр. 01:33 Режиссер: Айбек ДайырбековВремя: 12.40 Программа анимации “Сказка про оленя” г. Якутск Реж. мультипликатор: Анна Шамаева  “Байанай” г. Якутск Реж. Николай Павлов “Кырдьаҕас” (Старик) г. Якутск Автор сценария и Реж. Сусликов Дамир “Эһээ” (Дедушка) Сунтарский улус Реж. Анатолий Афанасьев
Время: 13.25Айтал” 23 мин. Драма Реж. Владимир Мункуев 
Время: 14.00Сир оройо”  (Макушка земли) 23 мин. Драма Реж. Эдуард Новиков 
Время: 14.30 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Товарищ полицейский” 13 мин. Реж. Асель Аушакимова
Время: 14.50 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Карантин” 30 мин. Документальный фильм Реж. Алишер Жадигеров
Время: 15.20 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Умай” 29 мин. Реж.Инкар Абдраш
Время: 16.00 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Абак и ритуал обхода” 29 мин. Анимационный фильм Реж. Иван Ардашов
Время: 16.35 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Альгиз” 26 мин.  Реж.  Кристина Михайлова
Время: 17.10 Внеконкурсная программа МК “Байконур” “Холодной летней ночью” 23 мин. Реж. Амир Аменов
Источник: Кинокомпания "Сахафильм"
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