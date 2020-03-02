В Якутске пройдет детская ярмарка

Источник: Пресс-служба Дворца детского творчестваДворец детского творчества в преддверии самого весеннего праздника приглашает на городскую детскую ярмарку «Творение детских рук»! В программе: Ярмарка-продажа изделий детского ручного труда Увлекательные мастер-классы Концертные номера Ждем вас 5 марта 2020 года С 11:00 до 13:00 В фойе 2 этажа Концертного зала Дворца детского творчества! Это прекрасная возможность приобрести уникальные изделия, выполненные руками юных мастеров, и заранее подготовить своим близким душевные подарки!