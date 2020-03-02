В Якутске пройдет детская ярмарка
Дворец детского творчества в преддверии самого весеннего праздника приглашает на городскую детскую ярмарку «Творение детских рук».
В программе:
Ярмарка-продажа изделий детского ручного труда
Увлекательные мастер-классы
Концертные номера
Ждем вас 5 марта с 11:00 до 13:00 ч.
Ярмарка пройдет в фойе 2 этажа концертного зала Дворца детского творчества!
Это прекрасная возможность приобрести уникальные изделия, выполненные руками юных мастеров, заранее подготовить своим близким душевные подарки!
Источник: Пресс-служба Дворца детского творчестваДворец детского творчества в преддверии самого весеннего праздника приглашает на городскую детскую ярмарку «Творение детских рук»! В программе: Ярмарка-продажа изделий детского ручного труда Увлекательные мастер-классы Концертные номера Ждем вас 5 марта 2020 года С 11:00 до 13:00 В фойе 2 этажа Концертного зала Дворца детского творчества! Это прекрасная возможность приобрести уникальные изделия, выполненные руками юных мастеров, и заранее подготовить своим близким душевные подарки!
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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