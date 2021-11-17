В Якутске пройдет дальневосточный хакатон «PROопережение» Дальний Восток – 2021

16 ноября 2021 года в Центре опережающей профессиональной подготовки РС(Я) объявили имена трех финалистов регионального этапа межрегионального проекта «PROопережение» Дальний Восток – 2021. Команды представят регион на дальневосточном хакатоне, который пройдет с 22 по 26 ноября в г. Якутске.

Уникальный проект по разработке онлайн-курсов среди команд профессиональных образовательных организаций проводится в республике впервые и инициирован региональным Центром опережающей профессиональной подготовки при поддержке ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», Министерства образования и науки РС(Я) и ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования».

Повышение качества и конкурентоспособности образовательных программ СПО на рынке онлайн услуг, обмен и наращивание опыта использования дистанционных образовательных технологий, повышение навыков участников по упаковке образовательного продукта – основные задачи Проекта.

Региональный этап

Проект был запущен в сентябре и включает два этапа: региональный и дальневосточный. Региональный этап собрал 25 команд от профессиональных образовательных организаций Якутии. Команды состояли из 3-4 человек, в которую вошли: менеджер, разработчик, методист и дизайнер.

В первом этапе все команды прошли образовательный интенсив у ведущих экспертов онлайн-образования и за короткий срок разработали онлайн-курс по актуальным и перспективным направлениям, среди них: «Визуализация и представление информации в образовании», «Возможности социальных сетей в воспитательной работе», «Секреты Сарумана: как изготовить кольцо всевластия в 3D», «Школа гурмана- научись создавать вкус», «Выработка якутского сыра — «Su:meh» и другие.

Результаты регионального этапа

16 ноября в центре в торжественной обстановке экспертная комиссия проекта объявила имена финалистов, которые представят регион на дальневосточном хакатоне.

Итак, победителем регионального этапа межрегионального проекта «PROопережение» Дальний Восток – 2021 стала команда «Proma», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» с разработанным онлайн-курсом «Цифровые технологии в работе педагога».

Второй призер – команда «MRTK PRO», ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном», курс «Охрана труда в нефтегазовой отрасли».

Третьим призером объявлена команда «ПедSTARt», ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», курс «Возможности социальных сетей в воспитательной работе образовательной организации».

Дальневосточный хакатон пройдет в Якутске с 22 по 26 ноября 2021 года на площадках Центра опережающей профессиональной подготовки и Института развития профессионального образования РС(Я). Двенадцать команд из Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской области и Забайкальского края будут решать кейсы и находить эффективные решения в области онлайн-образования.

Для участников хакатона готовится насыщенная образовательная программа — знаниями и инсайтами в области онлайн-образования поделятся сертифицированные тренеры и спикеры международного и российского уровней. Оглашение результатов межрегионального проекта«PROопережение» Дальний Восток – 2021 состоится 26 ноября.