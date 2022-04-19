В Якутске пройдет Чемпионат и Первенство по танцевальному спорту
Чемпионат и Первенство Якутии по танцевальному спорту состоятся 23-24 апреля
Чемпионат и Первенство Якутии по танцевальному спорту состоятся 23-24 апреля во Дворце спорта “50 лет Победы” города Якутска. Приглашаем жителей и гостей столицы посетить мероприятие, поболеть за спортсменов и окунуться в атмосферу зажигательной латиноамериканской и утонченной европейской программ танцевания, а также брейкинга.
“После долгого перерыва в условиях пандемии мы имеем ценную возможность вновь собрать сильнейших танцоров Якутии на Чемпионате и Первенстве республики по танцевальному спорту. Площадка примет спортсменов из Нерюнгри, Ленска, Мирного и Якутска. Мы ставим задачу популяризировать спорт и здоровый образ жизни, поэтому турнир распахнет свои двери для всех желающих посетить соревнования. Вход на мероприятие свободный, при посещении необходимо предъявить QR-код”, — сообщили в Союзе танцевального спорта Якутии.
Расписание соревнований:
23 апреля
11:00 церемония открытия соревнований по индивидуальным и командным зачетам дисциплины «брейкинг» и «брейкинг-командные соревнования».
11:10 — 12:00 – отборочные туры в дисциплине «брейкинг» (личное первенство).
15:30 — 16:00 – церемония награждения и окончание соревнований.
24 апреля
11:00 Парад открытия Чемпионата и Первенства РС (Я) по спортивно-бальным танцам.
11:10 — 13:00 Первое отделение. Церемония награждения
14:00 — 16:00 Второе отделение. Церемония награждения
16:00 — 19:00 Третье отделение. Церемония награждения и окончание соревнований.
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