В Якутске пройдет Чемпионат и Первенство по танцевальному спорту

Чемпионат и Первенство Якутии по танцевальному спорту состоятся 23-24 апреля

Чемпионат и Первенство Якутии по танцевальному спорту состоятся 23-24 апреля во Дворце спорта “50 лет Победы” города Якутска. Приглашаем жителей и гостей столицы посетить мероприятие, поболеть за спортсменов и окунуться в атмосферу зажигательной латиноамериканской и утонченной европейской программ танцевания, а также брейкинга.

“После долгого перерыва в условиях пандемии мы имеем ценную возможность вновь собрать сильнейших танцоров Якутии на Чемпионате и Первенстве республики по танцевальному спорту. Площадка примет спортсменов из Нерюнгри, Ленска, Мирного и Якутска. Мы ставим задачу популяризировать спорт и здоровый образ жизни, поэтому турнир распахнет свои двери для всех желающих посетить соревнования. Вход на мероприятие свободный, при посещении необходимо предъявить QR-код”, — сообщили в Союзе танцевального спорта Якутии.

Расписание соревнований:

23 апреля

11:00 церемония открытия соревнований по индивидуальным и командным зачетам дисциплины «брейкинг» и «брейкинг-командные соревнования».

11:10 — 12:00 – отборочные туры в дисциплине «брейкинг» (личное первенство).

15:30 — 16:00 – церемония награждения и окончание соревнований.

24 апреля

11:00 Парад открытия Чемпионата и Первенства РС (Я) по спортивно-бальным танцам.

11:10 — 13:00 Первое отделение. Церемония награждения

14:00 — 16:00 Второе отделение. Церемония награждения

16:00 — 19:00 Третье отделение. Церемония награждения и окончание соревнований.