В Якутске пройдет бесплатная вакцинация домашних животных
Управление ветеринарии города Якутска сообщает владельцам домашних животных о проведении ежегодной акцию «Бешенству — нет!» 16 и 23 апреля 2022 года. Обязательная бесплатная вакцинация против бешенства домашних животных в Якутске проводится в рамках санитарного трехмесячника по распоряжению главы городского округа «город Якутск».
В ходе акции также будут предоставлены платные ветеринарные услуги — чипирование и вакцинация комплексной вакциной «Мультикан-8» против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак.
Во время мероприятия требуется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований против коронавирусной инфекции и масочного режима.
Временные ветеринарные пункты будут открыты 16 и 23 апреля с 10:00 ч. до 15:00 ч.
Список временных ветеринарных пунктов
на 16 и 23 апреля 2022 года
Автодорожный округ
— мкн. Птицефабрика д. 11 подъезд 2 (техпомещение)
— ул. Чкалова, 28 (помещение в магазине «Саhар5а»)
— Речевая школа (конечная автобусной остановки) – автомашина.
Гагаринский округ
— ул. Можайского, 13/3Г корп.1 (гаражный бокс № 50).
Губинский округ
— ул. Богатырева, 11, (здание управы)
— проспект Ленина, 46 (здание управы).
Октябрьский округ
— ул. Каландаришвили, 40/1 (инженерный блок УК Прометей).
Промышленный округ
— ул. 50 лет Советской Армии, д. 33 (здание управы)
— ул. Богдана Чижика д. 33а (УК «Арсенал Плюс+»)
— ул. Ново-Карьерная, 22А.
Сайсарский округ
— ул. Чехова, 66 (ветеринарная лечебница).
Строительный округ
— ул. К. Цеткин, 2 (здание управы)
— ул. П. Алексеева,21/4 подъезд 2.
Центральный округ
— ул. Чернышевского, д.16 (инженерный блок ООО «ЦАДС»)
— Пригородный ул. Совхозная,27 здание СДК Надежда.
Марха
— ул. Советская, 38 (ветеринарный участок).
СОНТ «Сатал»
— охранный пункт магазина «Тундра», 18.
село Маган
— ул. Антенная, 1/3 (ветеринарный пункт).
поселок Кангалассы
— ул. 26 Партсъезда, 3 (ветеринарный пункт).
Тулагино-Кильдямский наслег
— ул. Совхозная, 2/1 (ветеринарный пункт)
— РС-1, ул. Связистов, д. 1 (тепловой пункт).
село Кильдямцы
— ул. Труда, д. 29.
село Хатассы
— ул. Ойунского, 4/1
село Табага
— ул. Комсомольская 20/2 здание Администрации с. Табага
— Старая Табага, ул. Лесная, дом 12, клуб «Искра».
пгт Жатай
-ул. Строда, 4 (ветеринарный пункт).
+7 (999) 174-67-82