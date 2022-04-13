В Якутске пройдет бесплатная вакцинация домашних животных

Управление ветеринарии города Якутска сообщает владельцам домашних животных о проведении ежегодной акцию «Бешенству — нет!» 16 и 23 апреля 2022 года. Обязательная бесплатная вакцинация против бешенства домашних животных в Якутске проводится в рамках санитарного трехмесячника по распоряжению главы городского округа «город Якутск».

В ходе акции также будут предоставлены платные ветеринарные услуги — чипирование и вакцинация комплексной вакциной «Мультикан-8» против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак.

Во время мероприятия требуется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований против коронавирусной инфекции и масочного режима.

Временные ветеринарные пункты будут открыты 16 и 23 апреля с 10:00 ч. до 15:00 ч.

Список временных ветеринарных пунктов

на 16 и 23 апреля 2022 года

Автодорожный округ

— мкн. Птицефабрика д. 11 подъезд 2 (техпомещение)

— ул. Чкалова, 28 (помещение в магазине «Саhар5а»)

— Речевая школа (конечная автобусной остановки) – автомашина.

Гагаринский округ

— ул. Можайского, 13/3Г корп.1 (гаражный бокс № 50).

Губинский округ

— ул. Богатырева, 11, (здание управы)

— проспект Ленина, 46 (здание управы).

Октябрьский округ

— ул. Каландаришвили, 40/1 (инженерный блок УК Прометей).

Промышленный округ

— ул. 50 лет Советской Армии, д. 33 (здание управы)

— ул. Богдана Чижика д. 33а (УК «Арсенал Плюс+»)

— ул. Ново-Карьерная, 22А.

Сайсарский округ

— ул. Чехова, 66 (ветеринарная лечебница).

Строительный округ

— ул. К. Цеткин, 2 (здание управы)

— ул. П. Алексеева,21/4 подъезд 2.

Центральный округ

— ул. Чернышевского, д.16 (инженерный блок ООО «ЦАДС»)

— Пригородный ул. Совхозная,27 здание СДК Надежда.

Марха

— ул. Советская, 38 (ветеринарный участок).

СОНТ «Сатал»

— охранный пункт магазина «Тундра», 18.

село Маган

— ул. Антенная, 1/3 (ветеринарный пункт).

поселок Кангалассы

— ул. 26 Партсъезда, 3 (ветеринарный пункт).

Тулагино-Кильдямский наслег

— ул. Совхозная, 2/1 (ветеринарный пункт)

— РС-1, ул. Связистов, д. 1 (тепловой пункт).

село Кильдямцы

— ул. Труда, д. 29.

село Хатассы

— ул. Ойунского, 4/1

село Табага

— ул. Комсомольская 20/2 здание Администрации с. Табага

— Старая Табага, ул. Лесная, дом 12, клуб «Искра».

пгт Жатай

-ул. Строда, 4 (ветеринарный пункт).