В Якутске произошло столкновение автомашины и мотоцикла

20 мая около 23:30 в г. Якутске на 4-м километре подъездной дороги к посёлку Кангалассы водитель 2001 г. р., управляя автомобилем Тойота Корона Эксив, при совершении поворота, совершил столкновение с незарегистрированным мотоциклом китайского производства FK500T-20, который следовал во встречном направлении с выключенными фарами. В результате ДТП 31-летний мотоциклист получил закрытый перелом берцовой кости и перелом кисти, был госпитализирован.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель мотоцикла ранее был лишен права управления транспортными средствами, а в момент аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер выявил у мотоциклиста 0,79 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель легковой иномарки в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения с 2019 года.

По факту ДТП проводится проверка.