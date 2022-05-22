22.05.2022
10:56
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Происшествия

В Якутске произошло столкновение автомашины и мотоцикла

20 мая около  23:30 в г. Якутске на 4-м километре  подъездной дороги к посёлку Кангалассы  водитель 2001 г. р., управляя автомобилем  Тойота Корона Эксив,  при совершении  поворота, совершил столкновение с незарегистрированным мотоциклом китайского производства FK500T-20, который следовал во встречном направлении с выключенными фарами. В результате ДТП 31-летний мотоциклист получил  закрытый перелом  берцовой кости и перелом  кисти, был госпитализирован.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель мотоцикла ранее был лишен права управления транспортными средствами, а в момент аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер выявил у мотоциклиста 0,79 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель легковой иномарки в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения с 2019 года.

По факту ДТП проводится проверка.

                     

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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