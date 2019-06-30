В Якутске произошло сильное ДТП

На улице 50 лет Октября произошло столкновение 2-х автомобилей

29 июня около 17 ч.20 мин. на ул. 50 лет Октября 49-летний водитель автомашины Тойота Премио не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Мицубиси Паджеро.

После столкновения легковой внедорожник опрокинулся. По предварительным данным пассажирка автомашины Тойота Премио, сидевшая в момент аварии на переднем пассажирском сидении и пристегнутая ремнем безопасности, получила ушибы грудной клетки. Оба водителя были в момент происшествия трезвы, травм они не получили.