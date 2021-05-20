В Якутске произошло пьяное ДТП

В Якутске зарегистрировано очередное ДТП с участием мотоциклиста. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

19 мая в 15:30 на регулируемом перекрестке улиц Кальвица и Бестужева-Марлинского произошло столкновение автомобиля «Тойота Пробокс» и мотоцикла «Кавасаки ЗЗР».

В результате ДТП 31-летний водитель мототехники с серьезными травмами головы был госпитализирован в больницу. Помимо того, что пострадавший не имел права управления, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,21 мг/л. алкоголя в выдыхаемом воздухе. Позже мотоциклист признался, что перед тем, как сесть за руль, выпил пиво. В момент аварии автомобилист был трезв.

В отношении водителя двухколесного транспорта составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления и находящимся в состоянии опьянения, а также неисполнение обязанности страхования.

Для установления причин и обстоятельств ДТП возбуждено административное расследование, по окончании которого виновник будет привлечен к ответственности.