20.05.2021
17:45
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Происшествия

В Якутске произошло пьяное ДТП

В Якутске зарегистрировано очередное ДТП с участием мотоциклиста. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

19 мая в 15:30 на регулируемом перекрестке улиц Кальвица и Бестужева-Марлинского произошло столкновение автомобиля «Тойота Пробокс» и мотоцикла «Кавасаки ЗЗР». 

В результате ДТП 31-летний водитель мототехники с серьезными травмами головы был госпитализирован в больницу. Помимо того, что пострадавший не имел права управления, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,21 мг/л. алкоголя в выдыхаемом воздухе. Позже мотоциклист признался, что перед тем, как сесть за руль, выпил пиво. В момент аварии автомобилист был трезв. 

В отношении водителя двухколесного транспорта составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления и находящимся в состоянии опьянения, а также неисполнение обязанности страхования.

Для установления причин и обстоятельств ДТП возбуждено административное расследование, по окончании которого виновник будет привлечен к ответственности. 

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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