В Якутске произошло очередное столкновение автомобилей

26 октября около 19 часов вечера водитель, управляя автомобилем Мазда МПВ не учел дорожные и метеорологические условия, и нарушив расположение автомобиля на проезжей части, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Субару Форестер, после чего продолжив движение совершил столкновение с автомашиной Тойота Премио В результате ДТП пострадавших нет В ходе проверки установлено, что 40-летний водитель Мазды получил водительские права год назад, страхового полиса на автомобиль не имеет и от прохождения освидетельствования отказался. На данного водителя был составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.26. КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на выявление состояния опьянения