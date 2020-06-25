В Якутске произошло два случая утопления
«На сегодняшний день зарегистрировано уже два случая утопления без летального исхода. Один случай произошел на протоке в Табаге, второй — на территории 203 микрорайона», — прокомментировали в управлении здравоохранения города Якутска при минздраве Республики Саха (Якутия).
Несанкционированные места для купания таят в себе много опасностей, дно водоемов не очищается, течение приносит корни поваленных деревьев, бревна, под водой образуются глубокие ямы. Все это несет опасность для жизни и здоровья горожан и их детей.
«Городской пляж откроется после объявления третьего этапа снятия ограничительных мер, введенных указами главы Республики Саха (Якутия) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
На прошлой неделе мы сдали пробы воды с акватории пляжа в Роспотребнадзор, результаты нам сообщат позднее. В данное время МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» планирует заказать водолазное обследование дна», — сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации.
МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» напоминает о правилах охраны жизни на водоемах.
«Анализ причин и обстоятельств, приводящих к трагедиям, показывает, что в основном несчастные случаи с людьми на воде происходят из-за нарушения правил безопасности при купании, купания в нетрезвом виде и в необследованных местах, купания детей без присмотра взрослых, неумения плавать», — предупреждают в управлении ГО и ЧС г. Якутска.
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