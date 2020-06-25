В Якутске произошло два случая утопления

«На сегодняшний день зарегистрировано уже два случая утопления без летального исхода. Один случай произошел на протоке в Табаге, второй — на территории 203 микрорайона», — прокомментировали в управлении здравоохранения города Якутска при минздраве Республики Саха (Якутия).

Несанкционированные места для купания таят в себе много опасностей, дно водоемов не очищается, течение приносит корни поваленных деревьев, бревна, под водой образуются глубокие ямы. Все это несет опасность для жизни и здоровья горожан и их детей.

«Городской пляж откроется после объявления третьего этапа снятия ограничительных мер, введенных указами главы Республики Саха (Якутия) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе мы сдали пробы воды с акватории пляжа в Роспотребнадзор, результаты нам сообщат позднее. В данное время МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» планирует заказать водолазное обследование дна», — сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации.

МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» напоминает о правилах охраны жизни на водоемах.