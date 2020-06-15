В Якутске произошло ЧП на детской площадке

13 июня на ул. Каландарашвили в Якутске на детской игровой площадке у ребенка застряла голова в проеме металлической лестницы.

К месту вызова были направлены спасатели МЧС России.

– Вначале мы попытались извлечь ребенка без помощи инструментов, но после тщетных попыток мы развернули ручной гидравлический аварийно-спасательный инструмент, при помощи которого расширили расстояние между ступенями, это помогло освободить голову ребенка. К нашему удивлению ребенок был спокоен и не плакал. После спасения он поблагодарил нас, и пообещал больше не попадать в подобные ситуации, – рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Виктор Парфенов.

Родители попавшего в металлический плен ребенка так и не объявились. Как малыш попал в данную ситуацию остается неизвестным. Стоит, отметить, что благодаря грамотным и оперативным действиям спасателей медицинская помощь несовершеннолетнему не потребовалась.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) убедительно просит родителей следить за досугом детей. Бесконтрольное нахождение детей на улице опасно, это таит в себе множество опасностей. В случае если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия звоните по телефонам спасения «101» или «112».