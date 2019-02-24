В Якутске произошло 2 пожара

23 февраля 2019 г. в 04.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж и автомобиль Honda-Odisei на улице Энтузиастов в мкрн. Марха г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден частный гараж и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара 27 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий частный дом и частный гараж. Причина короткое замыкание электронагревательных приборов в гараже. Виновник, ущерб устанавливаются.

23 февраля 2019 г. в 18.37 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор на улице Богатырева в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор в мусорных баках на площади 3 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливаются

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!