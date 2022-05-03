В Якутске произошло 2 ДТП по вине нетрезвых водителей

2 мая около 12 ч.40 мин. на 4-м километре Вилюйского тракта водитель 1977 г.р., управляя автомашиной Тойота Суксид, совершил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Сузуки Эскудо, после чего столкнулся с другой встречной автомашиной Тойота Суксид. В результате ДТП сам виновник происшествия (который в момент аварии находился за рулем в состоянии опьянения) получил травму. Также за медицинской помощью обратилась пассажирка Сузуки: у нее медики диагностировали ушиб.

Около 19.00 ч. в дежурную часть ОГИБДД г. Якутска поступило сообщение от диспетчера «скорой» о ДТП на Намском тракте, сообщалось о пострадавших. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД, предварительно, было установлено, что водитель 1964 г.р., управляя автомобилем УАЗ -396252, уснул за рулем и совершил наезд на опору уличного освещения. Как выяснилось, автомобилист сел за руль, будучи нетрезвым. В результате ДТП выпивоха получил закрытый перелом грудины, тупую травму живота, переломы нескольких ребер.

Оба автомобилиста понесут административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

За минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах региона были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 12 водителей в состоянии опьянения.

Сегодня православные христиане отмечают Радоницу, посещают кладбища, поминают своих усопших близких и родных. Госавтоинспекция, разделяя скорбь всех, кто потерял своих близких и отдает им сегодня дань уважения и памяти, напоминают о недопустимости, после отправления поминальных обрядов и традиционных ритуалов, посвященных празднику, управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, что с 27 апреля по 10 мая Госавтоинспекция республики перешла на усиленный вариант несения службы: на федеральные и региональные автодороги выехали передвижные посты ДПС Специального батальона ДПС ГИБДД республики, увеличена плотность нарядов в населенных пунктах, в течение дня запланировано проведение массовых проверок по выявлению нарушений, связанных с управлением транспортом водителями в состоянии опьянения.