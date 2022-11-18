В Якутске произошли возгорания в двух многоэтажных жилых домах

В Якутске 17 ноября с интервалом два часа в многоквартирных домах в центре Якутска произошли возгорания электрощитовых. Случаи практически идентичные — на момент прибытия пожарных по внешним признакам возгорания не наблюдалось. В результате пожара огнем повреждена электрощитовая… Причина тоже одна — короткое замыкание электрощитовой. Разнятся лишь адреса — 9-этажка на 202 микрорайоне и 5-этажка на ул. Лермонтова.

Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я):

17 ноября в 21:53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 9-ти этажном жилом доме в 202-й мкр. в г. Якутск. Через минуту к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия по внешним признакам возгорания не наблюдалось. В результате пожара огнем повреждена электрощитовая в 1-ом подъезде на площади 0,2 кв.м. Причина — короткое замыкание электрощитовой, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 42 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

17 ноября в 23:45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 5-ти этажном жилом доме на ул. Лермонтова в г. Якутск. Через 7 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия внешних признаков горения не наблюдалось. В результате возгорания огнем повреждена электрощитовая в 1 подъезде на 2 этаже на площади 0,5 кв.м. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Предположительная причина — короткое замыкание электрощитовой, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.