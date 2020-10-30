В Якутске произошли сильные автоаварии

29 октября около 19:25 в дежурную группу батальона ДПС ГИБДД МВД по РС(Я) поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Жорницкого – Клары Цеткин, водитель 1996 г.р., управляя автомашиной «Тойота Суксид» следуя со стороны ул. Кальвица в направлении ул. Клары Цеткин, не выдержал безопасную дистанцию до следующего впереди транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Королла Филдер» под управлением водителя 1984 г.р.

В результате ДТП пассажирка 1982 г.р. автомашины «Тойота Королла Филдер» получила различные травмы, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медицинское освидетельствование не выявило у обоих водителей состояния алкогольного опьянения.

29 октября около 19:40 в дежурную группу батальона ДПС ГИБДД МВД по РС(Я) поступило сообщение о том, что на ул. Автострада 50 лет Октября возле дома № 6, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следуя со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Севастопольской, не выдержал безопасную дистанцию до следующего впереди транспортного средства, совершил столкновение с автомашиной «Тойота Ист» под управлением водителя 1990 г.р., причинив поломки, после чего в нарушении ПДД покинул место ДТП, участником которого является.

В результате ДТП пассажирка 1992 г.р. автомашины «Тойота Ист» получила различные травмы, назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть предельно внимательными и осторожными, особенно в осенне – зимний период, строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также правила проезда пешеходных переходов.