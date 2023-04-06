В Якутске проинспектировали ход капремонта проспекта Ленина

В Якутске проинспектировали ход капитального ремонта проспекта Ленина на участке от ул. Кулаковского в сторону ул. Красноярова

6 апреля под председательством первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Анатолия Потапова состоялось выездное рабочее совещание по капитальному ремонту проспекта Ленина на участке от ул. Кулаковского в сторону ул. Красноярова в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В совещании приняли участие начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства ДГиТИ Окружной администрации города Якутска Василий Амбросов, руководители Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Минтранса РС(Я), отдела по работе с федеральными целевыми программами и взаимодействия с муниципальными образованиями, также представители заказчика дорожных работ — МКУ «Главстрой» и подрядчика.

По информации начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства ДГиТИ Окружной администрации города Якутска Василия Амбросова, на текущий момент на участке проспекта Ленина от ул. Кулаковского в сторону ул. Красноярова ведутся работы по устройству земляного полотна, основанию дорожной одежды.

«Эти виды работ планируется завершить в срок до 31 мая. Далее работы по благоустройству, а именно обустройство тротуаров, велосипедных дорожек, установка опор наружного освещения, лотков водоотведения, проведение «зелёной зоны», асфальтирование запланированы на август-сентябрь текущего года. В целом, ремонтные работы идут без отставаний от графика», — отметил Василий Амбросов.

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Анатолий Потапов призвал подрядчиков работать опережающими темпами.

«Особое внимание нужно уделить безопасности дорожного движения», — подчеркнул Анатолий Потапов.

Во время выездного совещания стороны ознакомились с ходом капремонта, также обсудили различные аспекты дорожных работ.